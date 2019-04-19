Формує звичку: вчені назвали несподівану причину алкоголізму

Дисбаланс формування нейромедіатору дофаміну (гормону щастя) може бути причиною виникнення алкоголізму у людей.

Спиртні напої здатні порушити баланс і властивості нейронів. Про це йдеться в дослідженні вчених із Вищої школи економіки нижегородського Інституту прикладної фізики РАН і Вищої нормальної школи Франції, пише "АіФ Украина".

Вживаючи алкоголь, люди починають відчувати помилкове відчуття щастя, оскільки виробляється відповідний потрібний гормон.

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"Спиртне змінює як активність нейронів у префронтальній корі, так і властивості самих дофамінергічних нейронів", - йдеться в дослідженні.

Ілюстрація

Чим більше "алкогольного" дофаміну утворюється в організмі, тим більше ризик закріплення звички "випивати".

Як писав OBOZREVATEL, зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю.

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