Формує звичку: вчені назвали несподівану причину алкоголізму

Дисбаланс формування нейромедіатору дофаміну (гормону щастя) може бути причиною виникнення алкоголізму у людей.
Спиртні напої здатні порушити баланс і властивості нейронів. Про це йдеться в дослідженні вчених із Вищої школи економіки нижегородського Інституту прикладної фізики РАН і Вищої нормальної школи Франції, пише "АіФ Украина".
Вживаючи алкоголь, люди починають відчувати помилкове відчуття щастя, оскільки виробляється відповідний потрібний гормон.
"Спиртне змінює як активність нейронів у префронтальній корі, так і властивості самих дофамінергічних нейронів", - йдеться в дослідженні.
Ілюстрація
Чим більше "алкогольного" дофаміну утворюється в організмі, тим більше ризик закріплення звички "випивати".
Як писав OBOZREVATEL, зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю.
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