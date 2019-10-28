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Фітнес-корсет для стрункої талії: розвінчаний міф про популярний гаджет

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На що тільки не йдуть дівчата (втім, і чоловіки), аби позбутися зайвого жирку на животі і обзавестися заповітними кубиками преса.

Маркетологи, надихнувшись подібним завзяттям до стандартів краси, вдихнули нове життя в популярні колись стягуючі корсети, які робили талії вельможних дам візуально тонкішими, а стегна і груди – об'ємнішими. Додавши вже відомому аксесуару приставку "фітнес", виробники і продавці викликали справжній фурор серед тих, хто женеться за красивою фігурою: реклама порівняно нового спортивного гаджета говорить, що в такому корсеті можна не тільки ходити в спортзал, але і займатися домашніми справами, ходити на роботу і навіть спати. Та що там спортзал – він допоможе прибрати живіт і зробити красиву талію і без навантажень, якщо вам такі не подобаються, просто надіньте і носіть собі з миром.

Однак гірка правда полягає в тому, що новомодні фітнес-корсети, так само, як і ті, що носили 200-300 років тому, не несуть практично ніякої користі, крім візуальної. А якщо надмірно захоплюватися ними, то можна ще й поплатитися за гонку за "легкою здобиччю" (в нашому випадку – тонкою талією без зусиль).

MedOboz з'ясував у фітнес-тренера Юлії Кудлюк і лікаря Віктора Литвиненка, кому ж насправді варто використовувати цей аксесуар, і чим загрожує неправильне його носіння.

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FitLook

Тренування в корсеті

Фітнес-пояс дійсно може бути корисним, але це зовсім не райдужні очікування на кшталт "мінус 5 сантиметрів за два тижні без дієт і тренувань".

Наприклад, такий корсет може надавати додаткову підтримку для спини і живота під час виконання силових вправ. Він запобігає зайвому вигину попереку і додатково зміцнює м'язи живота при підйомі важких предметів.

Також фітнес-пояс допоможе трохи зменшити обсяги в області живота тим, у кого від природи широка спина. Механізм тут такий – за рахунок здавлення поясом м'язи преса і спини частково "вимикаються" під час виконання вправ, тому вони не збільшуються в обсязі, тоді як решта тіла активно працює і набирає м'язову масу. В результаті через якийсь час різниця в обсягах талії і стегон стане виразніше. При цьому розраховувати на появу рельєфних кубиків на животі (при постійних тренуваннях у фітнес-поясі) не варто.

Тут важливо не забувати, що до упору пояс затягувати навіть на короткий час (тренування триває близько 40-90 хвилин) не варто. По-перше, сильно перетягнувши талію, ви відчуєте нудоту і запаморочення, при яких продовжувати заняття навряд чи вийде. По-друге, повноцінне тренування буде ефективним тільки при достатньому надходженні кисню (жир спалюється тільки так), а з перетягнутий животом і грудною кліткою повноцінного дихання не буде.

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Фітнес-корсет в побуті

Як вже говорилося, регулярне носіння корсета навряд чи призведе до довгоочікуваної тонкої талії, а ось біди в плані здоров'я може наробити капітальної.

І не варто навіть надихатися багатообіцяючим ефектом сауни, який нібито створює цей аксесуар (реклама обіцяє, що зайвий жир і сантиметри будуть постійно танути під ним) - ось прям сплю і бачу, як жир через пори витікає. Насправді тіло, яке знаходиться під впливом такого "термо-пояса", просто буде втрачати вологу (пітніти, намагаючись охолодити перегріту його ділянку), а потім знову відновить нестачу.

Шкода від багатогодинного носіння пояса не тільки в витрачених на невиправдані надії грошах.

Як вже говорилося, процес схуднення вимагає кисню: він просто необхідний для обміну речовин, а його нестача призводить до катастрофічних порушень метаболізму. Так, постійно носячи корсет, ви обмежуєте свої ж можливості дихати, чим і провокуєте збої обмінних процесів, які обернуться набором ваги, так і іншими, більш важкими, наслідками.

Ще один наслідок гонитви за талією без зусиль – атрофія м'язів спини і живота. Під корсетом вони фактично примусово відключаються від своїх першочергових функцій – підтримуючих. І надалі просто втрачають тонус, від чого більше не в силах справлятися зі своїми завданнями. Через це після зняття корсета ви збільшуєте ризик виникнення травм хребта, гриж і ін.

Крім того, корсети порушують кровообіг, особливо в місцях його впливу. В результаті недоотримує кров не тільки шкіра і м'язи спини і живота, але ще і внутрішні органи (черевної порожнини, сечостатевої системи та ін.) Все це в перспективі загрожує серйозними порушеннями травлення, проблемами з сечовипусканням, репродуктивною функцією і т.д.

Раніше OBOZREVATEL ділився простими лайфхаками, які допоможуть підтримувати вагу без дієт і тренувань.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
Тег
Фітнес
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