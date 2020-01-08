Експерт розповіла, як швидко відновитися після свят

Для багатьох новорічні свята залишають не тільки приємні спогади про веселощі і подорожі в компанії рідних та близьких. Для когось це ще й тривале погіршення самопочуття і пригнічений настрій через переїдання всіляких важких страв і надлишку алкогольних і солодких напоїв.

"Якщо ви в повсякденному житті не часто дозволяєте собі всілякі "пустощі" у вигляді солодощів, жирностей і газованої води, то в період зимових гулянь вашому організму доводиться тяжко. "Відгукуватися" ця вільність може у вигляді слабкості і сонливості, порушенні травлення, постійної тяжкості в животі, дратівливості і пригніченому настрої, погіршенні стану шкіри і т.д.", - розповіла MedOboz терапевт-гатроентеролог Наталя Гордієнко.

І нехай ці стани часто неминучі, якщо в свята ви не обмежуєте себе ні в чому, то прискорити "одужання" можна.

Після новорічний гулянь багато хто відчуває себе розбитим і втомленим А-panov

Снідайте йогуртом

Нехай вранці після застіль вам здається, що ви наїлися на пару тижнів вперед, ні в якому разі не ігноруйте сніданок. Адже це запорука вашої бадьорості і енергії на весь день.

Тільки замініть на деякий час звичні ранкові страви (тости, яєчню або сендвічі) на нежирний йогурт (0,5-1,5% жирності). Цей продукт допоможе організму позбавитися від залишків неперетравленої їжі, адже за рахунок лакто-бактерій допомагає нормалізувати травлення, відновити мікрофлору шлунково-кишкового тракту і прискорити перистальтику кишечника. Крім того, за рахунок поліпшення мікрофлори травної системи такий сніданок позитивно відобразиться і на вашій зовнішності – шкіра знову засяє, а висипання і лущення в рази швидше залишать вас у спокої.

Їжте багато цитрусових

Важка їжа і алкоголь змушують організм працювати на знос, від чого він в рази швидше втрачає запас необхідних йому вітамінів і корисних мікро- і макроелементів. І першим у списку "втрат" стоїть вітамін С – саме він бере участь у всіх процесах, пов'язаних з "фільтрацією", метаболізмом і т.д.

Тому ваша задача – скоріше відновити запаси аскорбінки. Для цього не обов'язково відразу наїдатися БАДів і полівітамінних препаратів. Наприклад, тричі в день з'їдайте по мандаринці, випивайте по склянці цитрусового фрешу, а з основними прийомами їжі вживайте салат з квашеною капустою.

Не ставте рекорди

Якщо ви до Нового року регулярно відвідували тренування і на період свят дали собі затяжний відгул, забудьте на час про колишні навантаженнях. На першому-другому післясвятковому занятті увійдіть в роль "досвідченого новачка" і виконуйте всі вправи з обмеженою вагою, інтенсивністю і меншою кількістю підходів.

Не забувайте, що тіло навіть за короткий час відвикає від навантажень, і ваше прагнення після перерви зробити звичні вправи або, ще гірше, побити власний рекорд, намагаючись відразу "зігнати" все набране, обернеться різким погіршення самопочуття прямо в спортзалі (здолає слабкість і запаморочення), а на наступний день може з'явитися така крепатура, що бажання тренуватися відпаде ще мінімум на тиждень.

Відмовтеся від вечерь перед сном

У період свят мало хто дивився на годинник, вирушаючи вечеряти. Але свята закінчилися, тому пора повертати режим харчування в норму.

Так, стежте, щоб останній прийом їжі відбувся не пізніше, ніж за 3-4 години до сну – за цей час організм вже зможе переварити велику частину з'їденого, а значить вам буде легше заснути, сам сон буде міцнішим і "солодшим", а вранці ви відчуєте бадьорість і легкість.

Якщо ж знову наїстися перед сном, з більшою ймовірністю на наступний день ви прокинетеся похмурим, втомленим і знову з неприємною вагою в животі.

Максимум, що можна дозволити собі на ніч – це пара часточок грейпфрута, апельсина або памело. Ці цитрусові не обтяжують травлення, при цьому здатні приборкати апетит.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які продукти допоможуть швидко прийти в норму після свят.

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