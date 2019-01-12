Ополонка замість секс-шопа: названо несподівану користь зимового купання

Любителі зимового купання в ополонці вважають "моржування" відмінним засобом для підвищення чоловічого лібідо.

Про це розповів в ефірі ObozTV український кіноактор і "морж" Вадим Залеський, коментуючи традицію купатися в ополонці на Водохреща.

"Звертаюся до чоловічого населення – дуже класний лайфхак. Після ополонки, чи це викид адреналіну, чи інший якийсь викид, години за 2-3 підвищується лібідо", – заявив Залеський.

"Я нещодавно до секс-шопу зайшов просто заради інтересу, а там різні таблетки з женьшенем. І я зрозумів – навіщо, якщо є ополонки? Тому, чоловіки, перед пристрасними побаченнями купайтеся в ополонці. Просто не сидить там по 10-15 хвилин, а пірнайте швидко – буде позитив", – зазначив він.

На питання, як підготуватися до купання в ополонці тим, хто ніколи раніше цього не робив, "морж" відповів:

"Тим, хто хоче на Водохреще піти зануритися в ополонку, років десять готується і переживає, дам "дуже важливу" пораду – підіть і викупайтеся. Більше нічого не потрібно".

novostivl.ru

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