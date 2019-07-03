Кава з маслом: американець придумав секрет довголіття

Американський підприємець планує дожити до 180 років за допомогою кави з маслом.

Засновник культового американського бренду кави Bulletproof Дейв Аспрі називає себе "першим у світі професійним біохакером". Про це повідомляє ВВС.

Аспрі строго дотримується режиму фізичних навантажень, а також приймає кріопроцедури, використовуючи рідкий азот, і "купається" в інфрачервоному світлі.

Бізнесмен витратив більше 1 мільйона доларів на покращення свого тіла і функцій мозку. Ці фінансові витрати стали можливими завдяки популярності його марки кави.

Дейв Аспрі bbc.com

Дейв Аспрі bbc.com

Біохакер – це той, хто використовує науку і технологію, щоб спробувати поліпшити своє здоров'я, "зламавши" свою біологію, часто роблячи речі, що інші вважають трохи божевільними.

Раніше MedOboz повідомляв, що вчені виявили рідкісний ген, щасливі власники якого можуть прожити більше 100 років і мають менший ризик схильності захворювання недоумством.

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