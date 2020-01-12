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Допомагають від застуди і не шкодять: дієтологиня розвінчала міфи про вітаміни

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Дієтологиня і лікарка Вікторія Кляуз розвінчала топ-4 найпопулярніших міфи про вітаміни в таблетках.

Про це вона написала на своїй сторінці в Telegram, зазначивши, що люди часто вживають багато таких вітамінів, не думаючи про те, навіщо і в якій дозі вони потрібні.

Дієтологиня розвінчала міфи про вітаміни

Дієтологиня розвінчала міфи про вітаміни

  • Міф №1. Одна таблетка повністю покриє потребу людини в мінералах і вітамінах. Справа в тому, що всі полівітаміни різні за складом і дозою. У людини, яка вживає їх, все одно може бути недостача певного вітаміну.

  • Міф №2. Вітамін С "допомагає" від застуди. Велика доказова база спростовує таке твердження. А добову норму цього вітаміну можна "покрити", з'ївши ківі, апельсин чи червоний болгарський перець.

  • Міф №3. Вітаміни призначаються курсом 1-3 місяці. Якщо людина вживає таблетки з "незрозумілим" складом, то все одно ефект буде нульовий. У разі, якщо ж в комплексі кількість оного з вітамінів перевищує норму і його вживають цілим курсом, передозування неминуче.

  • Міф №4. Вітаміни не шкодять. У кожного з них є негативні ефекти, які з'являються при його надлишку в організмі. Важливо пам'ятати, що з їжею надлишок вітамінів отримати важко, а ось зі добавками – цілком можливе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вітаміни потрібні завжди, адже без них багато життєво важливих процесів "зависнуть" або зовсім будуть неможливі. Особливо корисні для збереження здоров'я – вітаміни А, групи В, а також С, D і Е.

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Автор
Яра Дорош
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