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Допомагають схуднути і повертають молодість: названа користь поцілунків

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У День святого Валентина поцілунки набувають особливої магії, адже замість тисячі слів допомагають висловити всю щирість почуттів і ніжність до свого партнера.

А взагалі медики рекомендую цілуватися якомога частіше, без прив'язок до дат і подій, адже дарувати і приймати поцілунки не тільки приємно, але і корисно для здоров'я.

MedOboz підготував для вас кілька фактів про користь поцілунків, дізнавшись про які ви полюбите цілуватися ще більше.

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Поцілунки не тільки приємні, але й корисні

Поцілунки не тільки приємні, але й корисні

Menslife

Солодке заспокійливе

Пристрасні довгі поцілунки надають заспокійливий ефект, не гірше аптечних препаратів. Справа в тому, що в процесі поцілунку в організмі відбуваються деякі біохімічні реакції, які ліквідують гормони стресу.

Запорука міцного імунітету

Як показують спостереження, любителі цілуватися рідше хворіють. Виявляється, що поки ви цілуєтеся, в організмі виробляються особливі речовини, які геть вбивають віруси і бактерії.

Профілактика кашлю

Поцілунки сприяють збільшенню частоти дихання, при чому - в тричі (замість звичайних 20 вдихів за хвилину ми здійснюємо близько 60). А це в свою чергу є чудовою дихальною гімнастикою, яка збільшує робочий об'єм легенів і перешкоджає розвитку різних захворювань дихальних шляхів.

Здоров'я серця

Частішає при поцілунках не тільки дихання, але і серцебиття. Деякі дані свідчать, що частота ударів в процесі ніжного поцілунку дорівнює їх кількості при інтенсивних кардіонагрузках.

Саме тому поцілунки визнані приємним помічником у зміцненні серцево-судинної системи і профілактиці пов'язаних з нею хвороб.

Поліпшення роботи мозку

Тут процеси безпосередньо пов'язані з попереднім пунктом. Справа в тому, що при збільшенні частоти серцебиття, посилюється і циркуляція крові в організмі, а значить клітини мозку отримують набагато більше поживних речовин. Завдяки цьому поліпшуються всі когнітивні функції, в тому числі концентрація, пам'ять, швидкість реакції і т.д.

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Продовження молодості

Крім усього вищесказаного, поцілунки – це ще і прекрасна гімнастика для обличчя, яка допомагає боротися зі зморшками і запобігає появі нових. Як відомо, в процесі ніжностей задіюються близько 28-40 м'язів обличчя, при чому включаються навіть ті, які складно "прокачати" за допомогою спеціальних вправ.

Допомагають схуднути

І ще одна важлива корисна властивість поцілунків – спалювання зайвих калорій. Так, навіть короткий "чмок" в щоку вбиває близько 5 калорій, а пристрасний французький поцілунок – 30. Так що любителі цілуватися можуть не переживати про свою фігуру.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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