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/Здоровий спосіб життя

Як наркотики спотворюють людей: опубліковані фото до і після

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Наркотики мають негативний вплив на здоров'я і можуть змінити зовнішність людини всього за рік.

Інформаційний центр Drug Abuse показав людей, які були заарештовані за зберігання та вживання наркотичних речовин, повідомляє таблоїд Daily Mail.

Фотографії демонструють зміни, які відбулися з людьми за 12 місяців вживання метамфетаміну, героїну, кокаїну і марихуани.

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Потужним стимулятором є кокаїн, він вражає центральну нервову систему (ЦНС), змушуючи серце і мозок працювати швидше. Його зовнішні ефекти менш очевидні, ніж інших препаратів, проте він негативно впливає на кишечник і серце.

Вживання кокаїну

Вживання кокаїну

Ілюстрація

Героїн відомий протилежним впливом на ЦНС, він уповільнює серцебиття. Крім того, викликає найпомітніші фізичні зміни у зовнішності людини, яка його вживає — на обличчі і губах виникають виразки, з'являється хвороблива блідість, знижується вага.

Вживання героїну

Вживання героїну

Ілюстрація

Метамфетамін викликає безсоння, почервоніння очей, втрату апетиту і гниття зубів, свербіж шкіри. Також від нього страждають нирки, легені і мозок.

Вживання метамфетаміну

Вживання метамфетаміну

Ілюстрація

Згідно зі статистикою МОЗ, в Україні 346 тисяч осіб, серед яких молоді люди працездатного віку, вживають ін'єкційні наркотики.

Раніше MedOboz повідомляв, що очищення довкілля і ретельне прибирання є важливим кроком у процесі позбавлення від алкогольної або наркотичної залежності.

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Тег
наркотики
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Борисс Робот
Борисс Робот
Где фото курите лей марихуаны до и после... ??? или как всегда все под одну гребенку причесали...??? трава-пиходелик... не надо ее в один ряд ставить с метом, амфами, герычем, кокосом и прочими наркотиками... ПС не плохо было бы еще фото алкашей разместить... ПС2 если бы в наше время изобрели бы алкоголь и табак то их сразу же запретили бы...
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