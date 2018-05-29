В наше время нужно стараться меньше идти в аптеку за химическими составами, так как их действие убирает только временные симптомы, а причина как часто и бывает, остаётся. Потому можно пробовать всякие препараты, главное, чтобы эффект был хороший и поменьше побочных действий!!!

Потому пару фраз о элеутерококке. Не болеем, тонизируемся, молодеем - все с помощью элеутерококка! Элеутерококк богат витамином С и витаминами группы В, а также множеством микроэлементов. Целебные свойства растения определяются особой группой веществ, называемых элеутерозиды. Общеукрепляющие и стимулирующие действия препаратов элеутерококка характеризуются увеличением гемоглобина в крови, физической силы, мышечной массы и жизненной емкости легких. Элеутерококк обладает хорошими восстановительными свойствами, поэтому его применение в медицине в послеоперационный период способствует ускорению заживления тканей и восстановления белкового состава плазмы. Купить его можно в любой аптеке.