Для настрою, краси шкіри і волосся: чим корисний магній для жіночого організму

Дуже важливий для жінок мікроелемент – магній! Його можна пропивати курсом раз на рік. Лабораторними методами шукати цей елемент в крові марно. Його рівень у сироватці крові може зберігатися в нормальних межах навіть при зниженні загальної кількості магнію в організмі на 80% (більш достовірним, до речі, вважається визначення магнію у волоссі і нігтях).

Як може проявлятися дефіцит магнію:

кардіологічні проблеми;

підвищена дратівливість, поганий сон, депресія, стомлюваність;

судоми і спазми м'язів (в тому числі нічні судоми литкових м'язів у жінок);

гастроентерологія: запор або діарея, нудота, болі в животі внаслідок порушеної моторики шлунково-кишкового тракту;

передменструальний синдром ;

затримка рідини в організмі, набряки ;

старіння шкіри як проблеми обміну колагену, випадіння волосся;

втрата різкості зору.

Добові норми магнію: 350 мг для жінок і 450 мг для чоловіків. Можна знайти чимало продуктів, що містять магній.

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Магній – важливий мікроелемент для здоров'я жінки Колаж

Але! Він не особливо добре засвоюється організмом і "наїсти" нормальну кількість магнію практично неможливо. Тому я погоджуся з лікарями в необхідності постачати організму добрезасвоюваний магній в адекватних кількостях.

Чи можна викликати надлишок магнію?

Так, якщо є важка патологія нирок, а магній вливається внутрішньовенно. Іншими способами його передозувати неможливо!

Магній не варто приймати одночасно з кальцієм, а ось поєднувати його потрібно з вітаміном В. Перевагу віддавати краще цитрату і лактату магнію (за офіційними джерелами, засвоюваність у них вище).

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