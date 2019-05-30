Дієтолог розвінчала топ-3 міфи про спалення жиру

Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкіна розповіла про ефективні методи, як найкраще спалити зайвий жир і підтягти фігуру.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розвінчала кілька популярних міфів про спалювання жиру.

body-builder.info

Міф №1: жиросспалювальні тренування - це тільки кардіонавантаження.

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Правда: жир спалюється при будь-яких навантаженнях - і при кардіо, і при силових. Але є різниця. На кардіо спалюється більше жиру безпосередньо під час тренування - через окислювальні процеси. При цьому не можна ставити відразу високу інтенсивність: ви змушуєте працювати серце на знос, а не втрачаєте жир.

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Перевага силових занять - в розкрученому "рваному" серцевому ритмі. Завдяки цьому спалювання жиру триває і після тренування, плюс організм бере більше енергії на відновлення.

Міф №2: що я їм – неважливо, важливо – скільки калорій я з'їм.

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Правда: дефіциту калорій потрібно досягати збалансованим раціоном. 1800 калорій, з'їдених в шоколадці або в продуктах ПП – не одне і те ж! Недолік макро- і мікроелементів загрожує нестачею енергії, втратою м'язів і "ваговим плато". Не кажучи вже про те, що почуття голоду на "шоколадному пайку" просто не дасть вам утриматися в рамках дефіциту, і через кілька днів ще одна "дієта" відправиться на звалище історії.

Міф №3: спортивні жироспалювачи – гарант успіху.

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Правда: у БАДів, які "прискорюють" обмін речовин, знижують апетит, а "за деякими даними" навіть забирають на Місяць, на ділі мізерна ефективність. На день ви можете худнути максимум на 100 г жиру (при дефіциті калорій в 20% і тренуваннях з втратою 500-600ккал). Виходить, що заявлені виробниками "+ 10%" допоможуть втратити максимум ще +10 г жиру.

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В обмін на це з 1 порції пігулок ви отримуєте навантаження на серце, рівну 4 чашкам міцної кави! "Бонус": як тільки перестанете їх пити, вага тут же повернеться, якщо ви продовжуєте харчуватися неправильно.

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