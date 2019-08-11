Дієтолог розкрила секрет ідеального та плоского живота

Качаючи прес, людина зміцнює м'язи і робить їх сильнішими, але це не допоможе животу стати плоским. Для цього потрібно робити вправу "вакуум" і правильно харчуватися.

Про це повідомила нутриціолог Лора Філіпова на своїй сторінці в Instagram. За її словами, до вирішення проблеми потрібно підходити комплексно.

"Качанням пресу ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильніше! Це базова і необхідна вправа. Але вона не зробить живіт плоским. Більш ефективним для підтяжки внутрішньої стінки живота є "вакуум" або "удіяна", – написала фахівець.

Живіт Для милых дам

Філіпова відзначила, що це вправа робиться щоранку натщесерце по 5-7 разів на повному видиху і затримці дихання, і підкреслила, що в дні менструального циклу вона заборонена.

За словами фахівця, перший візуальний результат буде вже через місяць регулярних вправ.

"Але ще для плоского живота вкрай важливим є харчування – надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв дуже швиденько там "поселяється" у вигляді зайвого жирку", – додала нутриціолог.

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