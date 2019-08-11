Головна Новини
Мова Язык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровий спосіб життя

Дієтолог розкрила секрет ідеального та плоского живота

335 Читати матеріал російською

Качаючи прес, людина зміцнює м'язи і робить їх сильнішими, але це не допоможе животу стати плоским. Для цього потрібно робити вправу "вакуум" і правильно харчуватися.

Про це повідомила нутриціолог Лора Філіпова на своїй сторінці в Instagram. За її словами, до вирішення проблеми потрібно підходити комплексно.

"Качанням пресу ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильніше! Це базова і необхідна вправа. Але вона не зробить живіт плоским. Більш ефективним для підтяжки внутрішньої стінки живота є "вакуум" або "удіяна", – написала фахівець.

Живіт

Живіт

Для милых дам

Філіпова відзначила, що це вправа робиться щоранку натщесерце по 5-7 разів на повному видиху і затримці дихання, і підкреслила, що в дні менструального циклу вона заборонена.

За словами фахівця, перший візуальний результат буде вже через місяць регулярних вправ.

Новини
Плоский живот после родов: что нужно делать

"Але ще для плоского живота вкрай важливим є харчування – надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв дуже швиденько там "поселяється" у вигляді зайвого жирку", – додала нутриціолог.

Жіночий живіт 🤗 тема, яка хвилює і дівчат, і чоловіків 😂 ⠀ Хтось любить м'які форми, хтось женеться за "кубиками" і "смужками", в будь-якому випадку важливо одне - красиво, коли живіт підтягнутий, а не звисає поверх джинс 😜 ⠀ 📌 хитанням преса ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильніше! Це базове і необхідна вправа. АЛЕ це не зробить ваш живіт плоским. ⠀ ✅ ефективна вправа для підтяжки внутрішньої стінки живота - вакуум або Удияна. Робиться на повному видиху і затримки дихання. ВАЖЛИВО - вранці натщесерце і кожен день (5-7 разів). ❗️В дні циклу не делаем❗️ Перший візуальний результат вже через місяць регулярних вправ 🙌 ⠀ 👉 Але ще для плоского живота вкрай важливо харчування - надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв і т.п. дуже швиденько там "поселяється" у вигляді зайвого жирку) Підходьте до вирішення проблеми комплексно 🤗 ⠀ # плоскійжівот # вакуум # Удияна # лорафіліппова # лорафіліппова_плоскійжівот # зож # нутриціолог # дієтологія # ппнедіета

Публікація від нутриціолог / все про ПП і ЗСЖ (@filippovadietology)

Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-блогерка і експертка зі схуднення Ірина Кайданович перерахувала кілька звичок, які допоможуть в досягненні заповітного красивого живота.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Теги
здоров'я прес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топ-новини