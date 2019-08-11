Дієтолог розкрила секрет ідеального та плоского живота

Качаючи прес, людина зміцнює м'язи і робить їх сильнішими, але це не допоможе животу стати плоским. Для цього потрібно робити вправу "вакуум" і правильно харчуватися.
Про це повідомила нутриціолог Лора Філіпова на своїй сторінці в Instagram. За її словами, до вирішення проблеми потрібно підходити комплексно.
"Качанням пресу ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильніше! Це базова і необхідна вправа. Але вона не зробить живіт плоским. Більш ефективним для підтяжки внутрішньої стінки живота є "вакуум" або "удіяна", – написала фахівець.
Живіт
Для милых дам
Філіпова відзначила, що це вправа робиться щоранку натщесерце по 5-7 разів на повному видиху і затримці дихання, і підкреслила, що в дні менструального циклу вона заборонена.
За словами фахівця, перший візуальний результат буде вже через місяць регулярних вправ.
"Але ще для плоского живота вкрай важливим є харчування – надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв дуже швиденько там "поселяється" у вигляді зайвого жирку", – додала нутриціолог.
Жіночий живіт 🤗 тема, яка хвилює і дівчат, і чоловіків 😂 ⠀ Хтось любить м'які форми, хтось женеться за "кубиками" і "смужками", в будь-якому випадку важливо одне - красиво, коли живіт підтягнутий, а не звисає поверх джинс 😜 ⠀ 📌 хитанням преса ми зміцнюємо м'язи живота, робимо їх сильніше! Це базове і необхідна вправа. АЛЕ це не зробить ваш живіт плоским. ⠀ ✅ ефективна вправа для підтяжки внутрішньої стінки живота - вакуум або Удияна. Робиться на повному видиху і затримки дихання. ВАЖЛИВО - вранці натщесерце і кожен день (5-7 разів). ❗️В дні циклу не делаем❗️ Перший візуальний результат вже через місяць регулярних вправ 🙌 ⠀ 👉 Але ще для плоского живота вкрай важливо харчування - надлишок простих незв'язаних вуглеводів, солодких напоїв і т.п. дуже швиденько там "поселяється" у вигляді зайвого жирку) Підходьте до вирішення проблеми комплексно 🤗 ⠀ # плоскійжівот # вакуум # Удияна # лорафіліппова # лорафіліппова_плоскійжівот # зож # нутриціолог # дієтологія # ппнедіета
Як повідомляв OBOZREVATEL, фітнес-блогерка і експертка зі схуднення Ірина Кайданович перерахувала кілька звичок, які допоможуть в досягненні заповітного красивого живота.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!