Дієтолог дала прості поради, як легко почати худнути

Відомий дієтолог Вікторія Кляуз дала слушні поради, як мотивувати себе для схуднення.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що починати потрібно з правильного сніданку.

"Почніть зі сніданку без шкідливих крендельків, зійдіть вниз сходами замість ліфта, додайте салат на сімейну вечерю, а завтра – повечеряйте не о 10 вечора, а трохи раніше – о 8-9, а післязавтра – приберіть з вечері ковбасу", – написала дієтолог.

Схуднення 24 канал

"Ці кроки не варті грошей або часу. Це ваші звичайні дії – але вони мають здоровий вектор! Ось це і є рух у бік схуднення, яке ви намагаєтеся почати з минулого нового року", – додала Кляуз.

Вона зазначила, що не потрібно чекати кращого моменту, ідеального понеділка, чарівного пендаля з небес – їх ніколи не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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