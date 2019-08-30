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/ Здоровий спосіб життя

Дієтолог дала прості поради, як легко почати худнути

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Відомий дієтолог Вікторія Кляуз дала слушні поради, як мотивувати себе для схуднення.

На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що починати потрібно з правильного сніданку.

"Почніть зі сніданку без шкідливих крендельків, зійдіть вниз сходами замість ліфта, додайте салат на сімейну вечерю, а завтра – повечеряйте не о 10 вечора, а трохи раніше – о 8-9, а післязавтра – приберіть з вечері ковбасу", – написала дієтолог.

Схуднення

Схуднення

24 канал

"Ці кроки не варті грошей або часу. Це ваші звичайні дії – але вони мають здоровий вектор! Ось це і є рух у бік схуднення, яке ви намагаєтеся почати з минулого нового року", – додала Кляуз.

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Вона зазначила, що не потрібно чекати кращого моменту, ідеального понеділка, чарівного пендаля з небес – їх ніколи не буде.

Смотівіруйте мене ❤️, а я вас - постом⬇️ "Мені дуже потрібно похудеть😭 Тільки у відпустку піду, потім свята відгуляю, 1е вересня - дитини в школу, якраз в зал запишуся ... і все - буду худнути!" 💪 ⠀ А восени - дощ, сльоту, грип, рано темніє - знову не вийде, а потім - новий рік і як то вже і не надо💃, а потім ... після 8-го Березня тоді вже точно! А тут Великдень з пасками та травневі з шашликами, і знову літо, і знову відпустку ... і знову купальник купуємо на розмір більше, ніж в минулому году😭 ⠀ А тепер, по-честному🙌 - протягом цього "очікування", невже нічого не їсте, чи не готуєте, не купуєте? 🤷♀️ У вашому будинку немає яєць, м'яса, помідор, гречки або вівсянки? Ви прям взагалі нічого не знаєте про продукти - що кола і картопля фрі це "зло", а овочі "добро"? А що тоді - ваше "почну худнути"? 😳 ⠀ Для того, щоб начать➡️ потрібно встати з дивана і зробити ОДИН реальний крок! 💃 Те, що в ваших силах "тут і зараз" 💪 ⠀ Почніть зі сніданку без шкідливих крендельков, зійдіть вниз по сходах замість ліфта, додайте салат на сімейний ужін🥗, а завтра - повечеряйте не в 10 вечора, а трохи раніше - в 8-9, а послезатвра - приберіть з вечері ковбасу ... ⠀ Ці кроки не варті грошей времені👌 Це ваші звичайні дії - але вони мають здоровий❤️ вектор! Ось це і є рух в бік схуднення, яке ви намагаєтеся почати з минулого нового года😁 ⠀ Не потрібно чекати - кращого моменту, ідеального понеділка, чарівного пендаля з небес -їх ніколи не буде Не втрачайте час -починається прямо зараз! Адже це кожному під силу! 🙌

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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Тема
схуднення
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