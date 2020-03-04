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/ Здоровий спосіб життя

Діалог з імунітетом – 5 кроків, як захиститись від вірусів

1.8т
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Найкращий варіант боротьби із хворобами -- уникнути їх. Це означає як мінімум не шкодити імунітету, а ще краще допомогти йому.

Наш організм цілком здатен захистити себе сам завдяки імунній системі. Вона контролює безпеку та сталість нашого організму і не дарма формувалася тисячоліттями. Але своїм способом життя чи надмірним споживанням штучних медикаментів ми її добряче пригнічуємо. Як наслідок – легко підхопити вірусні та бактеріальні інфекції або захворювання із затяжним лікуванням

Аби не тільки забезпечити нормальну роботу імунітету, а й посилити її – ми підготували для Вас 5 нестандартних порад для міцного імунітету.

Поповнення української нестачі

Вітаміни, макро- і мікроелементи - нестача або перенасичення навіть одним може призвести до розладів в організмі та імунній системі, що вже казати про комплексні відхилення від норми. Особливо гострі нестачі для України - вітаміну D, йоду, фтору та заліза. Подбайте в першу чергу про них, адже наш клімат і географічне положення не завжди дозволяють отримувати їх у нормі. І не варто одразу скуповувати весь асортимент аптеки, спробуйте скорегувати спосіб життя.

Вітамін D ми в достатній кількості можемо отримати від прогулянок під сонцем та включивши рибу та яйця до раціону.

Йоду найбільше міститься у морській капусті та морепродуктах, але варто пам’ятати – він руйнується при термічній обробці, а його засвоєнню заважають капуста, хрін, кукурудза, арахіс, ріпа та батат.

Фтор ми отримуємо в основному з води та засобів для догляду за ротовою порожниною, а тому придивіться до етикеток в наступний раз.

Заліза багато в червоному м’ясі, печінці, кров’янці, гречці, бобових, горіхах, куразі, чорносливі та зелені – включіть їх до вашого звичного раціону.

Бета-глюкани

Це природні імуномодулятори, які за більше ніж 30 років встигли довести свою ефективність та стало увійти у всесвітню медичну практику. Бум дослідження їх властивостей припав на 80-ті роки минулого сторіччя, а зараз вони стабільно застосовуються у Японії, США, Китаї, Австрії і не тільки. І на це є очевидні причини.

Вони активують як місцевий імунітет - зовнішній захист від вторгнення агентів, так і системний - знешкодження чужорідних агентів всередині організму. А по суті, це компоненти оболонки клітин дріжджів та інших грибів із надзвичайною здатністю стимулювати імунну систему хребетних.

Можна вживати їх як просто окремо, так і більш ґрунтовно – у комплексі. Говорячи про останній, варто підбирати натуральні та взаємно стимулюючі компоненти. Вдало підібраний комплекс, для прикладу, має Бета-імун – комбінація бета-глюканів, селену та екстракту шкуринки чорного горіху з абсолютно натуральною сировиною. Селен потрібний для нормальної роботи імунітету, а екстракт шкуринки чорного горіху має протиінфекційні, противірусні та імуномодулюючі дії. В комплексі вони посилюють активність імунної системи і зміцнення організму в цілому. Тому Бета-імун використовують не лише як профілактичний засіб, а і як додаткове посилення імунітету при будь-якому запальному процесі в організмі.

Профілактика з таким комплексом особливо актуальна, у період епідемії грипу та інших вірусних інфекцій і також якщо стреси чи надмірне фізичне навантаження стали звичними для вашого життя.

Контрастний душ

Або почергова зміна температури води з теплої на прохолодну і навпаки протягом декількох хвилин. Окрім стимуляції реакцій імунітету, він також розвиває терморегуляцію, прискорює обмін речовин та посилює вироблення колагену та еластину в шкірі. Якщо не маєте протипоказань (захворювання серця, судин або шкіри, вагітність, онкологія тощо), то можна почати практикувати хоч сьогодні.

Почніть з почергової зміни звичного теплого душу на менш теплий кожні 40-60 секунд протягом 3 хвилин, для початку цього буде достатньо. Дайте організму звикнути до процедури. Подальші рази поступово зменшуйте температуру води і збільшуйте час, опираючись на власні відчуття.

Здоровий сон

Слідкуйте за часом та умовами сну – повноцінний відпочинок також впливає на імунну реакцію та нормальну продукцію клітин імунної системи.

Ви помічали відчуття втоми та розбитості навіть після 8 годин сну? Це стається, якщо прокидатися посеред циклу сну, який в середньому триває 1,5 години. Отже, загальний час сну має бути кратний 1,5 для найлегшого пробудження – це 3, 4.5, 6, 7.5 і т.д. годин. Оптимально має бути 5 таких повних циклів – це в середньому 7.5 годин.

Також слідкуйте за умовами приміщення: для сну оптимум температури має бути близько 20-22 градусів за Цельсієм, вологості – 50-60%. І не забувайте провітрювати кімнату перед сном.

Якщо маєте складнощі із тим, аби заснути – обов’язково перевірте дотримання умов сну вище, приберіть усе холодне світло від очей за годину до сну (екрани телефонів, комп’ютерів тощо), не їжте важку їжу пізніше 19 години, а також спробуйте техніку 4-7-8 або медитацію та технікою описаною нижче.

Підтримання гармонії

Хоча і було доведено, що стрес у малих кількостях корисний для імунітету, але постійні сильні стреси можуть не на жарт підкосити ваш природній захист. А тому навіть якщо не можете змінити ситуацію, в якій опинилися – змініть своє відношення до неї.

Існує багато доступних та простих практик для відновлення внутрішнього спокою, одна з таких – медитація. Це фактично спосіб відпустити думки та зосередитися на чомусь в даний момент. Найкраще почати із зосередження на власному диханні.

Для цього сядьте в зручну для Вас позу та заплющте очі. Сфокусуйтеся на тому, як ви дихаєте: вдихайте через ніс, наповнюйте повітрям легені та видихайте через рот. Хоча б на 5 хвилин вимкніть власні думки – тут і зараз є тільки ваше дихання. Намагайтеся не думати ні про що у ці декілька хвилин, тоді наприкінці зможете відчути спокій всередині.

Така практика корисна не лише заспокоєнням, а і врегулюванням дихання – насичення крові киснем покращує не лише роботу мозку і сон, а і стан організму в цілому.

Застосуйте ці поради вже сьогодні, аби насолоджуватися весною сповна і не хворіти.

Будьте здорові!

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