Діагностика в дзеркалі: названі красиві ознаки небезпечних хвороб

Перероджуватися в салоні краси – добре, але ще приємніше, коли покращення зовнішності трапляються без додаткової участі фахівців.

Однак не всі природні перетворення означають позитивні зміни в організмі. Деякі навпаки, попереджають про небезпечні стани, зокрема, мова про завивку волосся або збільшення обсягу губ. Тому залишати їх без уваги ніяк не можна.

Сімейна лікарка Марія Горіла підказала читачам MedOboz, які гарні зміни зовнішності мають не викликати захоплення, а насторожувати.

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Краса може бути небезпечною Единственная

Лялькова шкіра

Шкіра, що нагадує обличчя порцелянової ляльки, – мрія багатьох красунь. Ще б пак, таку не потрібно прикрашати тональниками й пудрою. Але тільки ось набуття обличчям блідого однотонного відтінку без видимих пор і рум'янцю може попереджати про порушення кровообігу в головному мозку. Такий стан може розвинутися через защемлення судин, атеросклероз і т.д. У будь-якому разі, краще навідатися до невропатолога й ретельно все перевірити.

Об'ємні губи

Якщо у вас від природи тонкі губи, і раптом вони стали пухкими і об'ємними (як після філерів), потрібно не танцювати від радості, а йти до ендокринолога або гінеколога. Адже часто причина таких проявів – порушення в сечостатевій системі або гормональний збій.

Швидкий ріст нігтів

Зауваживши, що ваші нігті без видимих причин стали відростати швидше, ніж зазвичай, насамперед зверніть увагу на свій раціон. Ймовірно, в ньому міститься багато нездорових продуктів, зокрема, напівфабрикатів, фастфуду та інших, що нещадно отруюють організм. Річ у тім, що токсичні речовини, які потрапляють всередину, здебільшого накопичуються у волоссі й нігтях, і їхній інтенсивний ріст може свідчити про відчайдушні спроби організму позбавитися від шкідливих умов. Крім того, прискорення росту нігтів може попереджати про гельмінтоз.

Природна депіляція

Зайве волосся на тілі – біда для жінок, тому з ними прийнято нещадно боротися. Але якщо це волосся раптом стало зникати само собою – є підстави насторожитися. Перше, в чому може бути причина, – порушення обміну речовин, а саме засвоєння білка. Також такі явища можуть виникати на тлі порушення кровообігу через закупорку судин, їхнє защемлення тощо.

З'явилася завивка

Якщо у власників прямого волосся раптом виникли грайливі локони або хвилі, водночас ні в кого з родичів хвилястого волосся немає і не було серйозних гормональних стресів (наприклад, вагітності, пологів і т.д.), тоді пора звернутися до ендокринолога і, можливо, імунолога.

Зміна структури волосся може трапитися внаслідок порушень діяльності щитовидної залози або серйозних збоїв у роботі імунітету. Обидва ці фактори можуть призводити до зміни форми волосся і напрямку волосяних цибулин.

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