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Діагностика в дзеркалі: лікар розповів, про які хвороби розкажуть особливості зовнішності

19.2т
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Не всі хвороби і стани дають про себе знати болем і дискомфортом. Часто негативні процеси в організмі позначаються на зовнішності, і саме по її особливостях можна запідозрити недобре.

MedOboz розпитав своїх експертів про те, які ж саме зовнішні ознаки повинні підштовхнути вас зайнятися своїм здоров'ям.

"У більшості випадків першою на негативні зміни в організмі реагує шкіра, – каже дерматологиня Ольга Ігнатьєва. – Це наш найбільший орган, тому по ньому можна "читати" пацієнта, як відриту книгу".

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Деякі хвороби проявляються "красиво"

Деякі хвороби проявляються "красиво"

Смолко

Лікарка розповіла, що при проблемах з жовчним міхуром і жовчовивідними шляхами на шкірі обличчя з'являється пігментація або вона змінює свій відтінок в сторону жовтуватого. А при неполадки в шлунково-кишковому тракті властиво реагувати висипом вугрів і жирним блиском, оскільки збої ШКТ призводять до порушення роботи сальних залоз.

"Також вугри можуть раптово з'явитися і при гормональних порушеннях, так що, якщо гастроентеролог по своїй частині збоїв не знайде, потрібно йти до ендокринолога", - радить Ігнатьєва.

Також дерматологиня додала, що при проблемах з нирками з'являються набряки під очима, які раніше вас не турбували, судинна сіточка проступає при збоях в роботі серцево-судинної системи, а пігментація і зайве виділення шкірного сала попереджають про неполадки щитовидки.

"Якщо шкіра стає "землистою" – сіруватою, бляклою, вам потрібно звернутися до лікаря без зволікань, оскільки так вона зазвичай реагує на важкі хвороби, зокрема, онкологічні процеси. А коли шкіра плавно перетворюється в "лялькову" – порцелянову, без видимих пор і рум'янцю, варто навідатися до невролога, оскільки така реакція виникає при порушенні кровопостачання головного мозку", – попередила лікарка.

"Будь-яка явна асиметрія на тілі (брови або очі на різному рівні, куточки губ "дивляться" в різні боки і т.д.) також може свідчити про порушення мозкового кровообігу. Особливо варто потурбуватися, якщо при цьому має місце порушення чутливості з однієї зі сторін тіла", – розповів невропатолог Віктор Мацишин. Він додав, що асиметрія може свідчити і про розвиток сколіозу.

Терапевтиня Марія горіла радить не ігнорувати такий симптом, як припухлість губ. "Дехто може зрадіти, помітивши такі симпатичні "перетворення", але, якщо у вас від природи тонкі губи і раптом вони збільшилися без втручання косметолога, вам потрібно звернутися до гінеколога або уролога, оскільки так тіло реагує на порушення в статевій системі або на гормональні збої", – пояснила докторка.

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Також, за її словами, варто насторожитися, якщо раптово у вас почала збільшуватися густота волосяного покриву (брови, вії, волосся на нога-руках). Це може свідчити про зміни на гормональному рівні, які не можна залишати без уваги.

Зміна структури волосся (грайливі завитки у тих, кого природа нагородила прямим волоссям, або прямота у кучерявих від народження) може попереджати про збої на рівні імунітету або, знову ж таки, гормональні порушення, тому варто пройти обстеження в ендокринолога або імунолога.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, про що можуть попереджати запахи тіла.

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Автор
Катерина Худобець Катерина Худобець
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