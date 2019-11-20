Діагностика на ногах: названі ознаки небезпечних захворювань

Кажуть, у ногах правди немає. Як би не так! Часто вони першими реагують на зміни в організмі й відчайдушно намагаються попередити про негаразди зі здоров'ям, коли явні симптоми зрадницьки відмовчуються.

Терапевтка Наталя Гордієнко розповіла MedOboz, про які недуги можуть попереджати ноги, точніше, незвичайні прояви в нижніх кінцівках.

Ноги іноді першими попереджають про хвороби і збої Navolne

Простріли, що нагадують слабкі удари струмом

Незалежно від локації (ступні, гомілки, стегна, коліна) так можуть проявлятися порушення в роботі нирок. В разі їхньої недостатньої функції, з організму погано виводиться рідина, яка накопичується в нижніх кінцівках і чинить тиск на нервові закінчення. Це і призводить до різких короткочасних "електричних" болей.

"Гирі" на ногах

Відчуття важкості, якщо цьому не передували незвичні навантаження (ходіння на підборах, тривала робота стоячи, утримування тягарів тощо), може попереджати про збої на рівні серцево-судинної системи. Так, наприклад, під час порушення функції серця циркуляція крові погіршується, тому виникає набряклість і, відповідно, тяжкість.

Стала випирати кісточка

Якщо суглобова кістка біля великого пальця стопи збільшилася в розмірах, почала "нити" і почервоніла, вам варто звернутися до ревматолога й обстежитися. Адже цей сигнал – початок розвитку подагри – попереджає про підвищення рівня сечової кислоти в організмі. Ця речовина осідає в суглобах і спричинює їхнє запалення. Втихомирити сечовину допоможуть спеціальні препарати, а глобально вирішити питання – корекція харчування.

З'являються незрозумілі синці

Ноги почали реагувати синцями навіть на найменші дотики? Вам варто перевірити стан судин. Ймовірно, має місце атеросклероз або ламкість стінок судин, що в підсумку може привести до інсульту чи інфаркту.

Постійно холодні стопи

Якщо ноги мерзнуть навіть у теплі, а вечорами турбують судоми, не зволікайте з візитом до ендокринолога. Так можуть проявлятися порушення в роботі щитовидної залози або цукровий діабет. Через гормональний дисбаланс порушується кровообіг і обмін речовин, через що кров погано надходить у нижні кінцівки, м'язи недоотримують живлення, що і викликає неприємні відчуття.

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