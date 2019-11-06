Діагностика "на нюх": лікарка розповіла, чим пахнуть хвороби

У нормі запах людського тіла практично невловимий. Однак трапляється, що пахне досить відчутно, водночас не завжди приємно.

Наша експертка, сімейна лікарка Наталія Лобода стверджує, що часто появою неприємного запаху інформують про себе різні збої і захворювання. Тому, відчувши від себе або своєї близької людини неприємний аромат, краще не баритися з походом до медиків.

MedOboz з'ясував, чим пахнуть деякі хвороби і стани та до кого потрібно звертатися за допомогою.

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Запах ацетону

Він часто супроводжує порушення вироблення інсуліну, тобто є дзвоником про розвиток цукрового діабету. Якщо ж разом із ним спостерігаються ще й болі в спині, набряки й труднощі з сечовипусканням, то, ймовірно, причина криється в нирках. У першому разі потрібно йти до ендокринолога, у другому – до уролога.

Тіло пахне котом

Якщо у вас немає кота, який постійно "косячить", можливо, річ у неправильному метаболізмі. Спершу зверніться до терапевта або сімейного лікаря, а далі – за показами.

Кислий запах, що нагадують оцет

Так виявляють себе захворювання дихальних шляхів, частіше – легень, а також мастопатія або дефіцит вітамінів групи D. Знову ж, Насамперед відвідайте терапевта: він дасть направлення на потрібні обстеження і розбереться, в чому саме причина.

Затхлий запах "старості"

У молодих і в осіб середнього віку з'являється такий "аромат" під час серйозних збоїв на гормональному рівні або порушенні метаболізму певних речовин. Допоможе з'ясувати відповідь гормонограмма й ендокринолог, за необхідності лікар направить до іншого фахівця.

Переслідує запах риби

У представниць прекрасної статі це часто є симптомом гінекологічних захворювань, тому варто звернутися в жіночу консультацію. В інших випадках це – ознака порушення обміну речовин.

Хвороби теж пахнуть Аsk-why

Пахне сірководнем

Чи то з рота чи від тіла – це може свідчити про розвиток виразки шлунка. Тут прямісінько до гастроентеролога.

Мучить запах мокрої шерсті або пір'я

Так можуть проявлятися порушення в роботі надниркових залоз. Вам варто проконсультуватися з ендокринологом і пройти необхідні обстеження.

Алкогольне амбре

Якщо ви не вживали спиртного, це може свідчити про порушення мікрофлори кишечника. Зверніться до гастроентеролога: той порадить, які аналізи здавати і як лікувати цей внутрішній "спиртзавод".

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