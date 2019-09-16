Чому з віком люди швидше набирають зайву вагу: вчені знайшли відповідь

Вчені з'ясували причину, по якій з віком люди набирають вагу. Виною цьому вікове уповільнення ліпідного обміну.

Результати наукової роботи були опубліковані на сайті Каролінського інституту в Стокгольмі.

Боротьба із зайвою вагою "Телеграф"

Дослідження проводилися у Франції та Швейцарії протягом 13 років. У них взяли участь 54 особи, у яких вчені стежили за обміном жирів і жироподібних речовин. За вказаний період у всіх учасників було зафіксовано зниження швидкості обміну ліпідів, в результаті чого їх вага збільшувалася в середньому на 20%.

Вчені пояснили, що люди повніють через уповільнення обміну жирів в організмі. Навіть якщо кількість споживаної їжі і фізичних вправ залишилася на колишньому рівні, набору ваги не уникнути. Втім, вихід все ж був знайдений – ліпідний метаболізм можна прискорити, якщо істотно збільшити фізичні навантаження.

Один з авторів дослідження, професор Пітер Арнер заявив, що дане відкриття допоможе знайти нові способи лікування ожиріння.

Як повідомляв ObozTV, раніше біолог і науковий блогер Дарина Прокопик відповіла на одне з ключових питань здорового харчування – чи потрібно їсти після шостої години вечора.

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