Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

Чому сни забуваються: знайдено відповідь

3.5тЧитати матеріал російською

Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чому одні сновидіння запам'ятовуються, а інші зникають.

Зазвичай людям сняться сновидіння в фазі поверхневого сну, цю частину циклу сну іноді називають десинхронизованим сном, оскільки він імітує ознаки неспання, пише The Sun.

Деякі люди можуть прокинутися саме в цій фазі, і тоді шанс запам'ятати сновидіння досить високий. Однак більшість із легкої фази сну переходять у більш глибоку, і тоді сновидіння не відкладеться в пам'яті.

Чому сни забуваються: знайдено відповідь

Іншим фактором є зміст сновидіння. Вчені стверджують, що безглузді хаотичні сновидіння і змішані образи набагато складніше зрозуміти і, отже, важче запам'ятати. А ось сни з чіткою структурою, швидше за все, будуть збережені в розумі.

Новини
Сон і міфи: Супрун розповіла, скільки потрібно спати

Дослідники розповіли, як запам'ятати сни найлегше: одразу після пробудження рекомендується спокійно полежати деякий час, не відкриваючи очей, і спробувати запам'ятати сон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що сон зі смартфоном викликає рак, вказавши, на якій відстані необхідно залишати гаджет.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини