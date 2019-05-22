Чому сни забуваються: знайдено відповідь

Вчені провели дослідження, щоб з'ясувати, чому одні сновидіння запам'ятовуються, а інші зникають.

Зазвичай людям сняться сновидіння в фазі поверхневого сну, цю частину циклу сну іноді називають десинхронизованим сном, оскільки він імітує ознаки неспання, пише The Sun.

Деякі люди можуть прокинутися саме в цій фазі, і тоді шанс запам'ятати сновидіння досить високий. Однак більшість із легкої фази сну переходять у більш глибоку, і тоді сновидіння не відкладеться в пам'яті.

Іншим фактором є зміст сновидіння. Вчені стверджують, що безглузді хаотичні сновидіння і змішані образи набагато складніше зрозуміти і, отже, важче запам'ятати. А ось сни з чіткою структурою, швидше за все, будуть збережені в розумі.

Дослідники розповіли, як запам'ятати сни найлегше: одразу після пробудження рекомендується спокійно полежати деякий час, не відкриваючи очей, і спробувати запам'ятати сон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що сон зі смартфоном викликає рак, вказавши, на якій відстані необхідно залишати гаджет.

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