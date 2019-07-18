Чому люди говорять уві сні: з'явилося просте пояснення

Дослідження показали, що більшість розмов уві сні нічого особливого не означають.

Відповідно до Міжнародної класифікації розладів сну, розмови не відображають попередню поведінку або спогади, пише HuffPost.

"Тобто якщо у вас був поганий день на роботі або сімейний конфлікт, ви, ймовірно, не будете говорити про це уві сні", – йдеться в повідомленні.

За даними експертів, вік, в якому ви починаєте говорити уві сні, важливий: якщо ви говорили уві сні все своє життя, вам нема про що турбуватися.

Це явище зазвичай поширене серед дітей і підлітків – близько 50% дітей у віці від 3 до 10 років базікають уві сні. Переважно його виявляють у віці від 20 до 30 років, коли починають жити з партнером.

24 канал

Однак якщо вам приблизно 50 років, і ви раптово почали говорити уві сні, це може бути ознакою захворювань, наприклад хвороби Паркінсона або деменції.

Розмови уві сні часто пов'язані з іншими проблемами сну. Якщо ви кричите і рухаєтеся уві сні, ймовірно, з вами відбувається ще щось.

Відомо, що люди з посттравматичним стресовим розладом розмовляють або кричать під час сну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медики з'ясували, що сон зі смартфоном викликає рак, вказавши, на якій відстані необхідно залишати гаджет.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!