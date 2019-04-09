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/Здоровий спосіб життя

Чоловік позбувся щоки від вибуху електронної сигарети і подав до суду

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Девід Бішоп з Теннессі подав до суду після того, як електронна сигарета вибухнула і відірвала частину його лівої щоки. Це сталося в травні 2018 року, вибух акумулятора викликав сильні опіки рота, обличчя і рук Бішопа, було зламано кілька зубів.

У жовтні 2018 року потерпілий подав позов до федерального суду проти трьох компаній, які займаються продажем електронних сигарет і батарей до них. Компанії запевняють, що електронні сигарети безпечні, їх адвокати підкреслюють, що потерпілий Бішоп поводився дуже необережно з виробом для куріння, що прямо або опосередковано сприяло отриманню травми.

Чоловік позбувся щоки від вибуху електронної сигарети і подав до суду

Електронні сигарети – пристрої для куріння, які подають нікотин у вигляді пари. Вони є більш здоровою і безпечною альтернативою традиційним тютюновим виробам, оскільки в їх парі менше токсинів, ніж в звичайних сигаретах.

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