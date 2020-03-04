Чисті руки VS коронавірус: експертка пояснила, чому важлива гігієна. Відео

Медики в усьому світі як перший захід профілактики нового коронавірусу COVID-19 рекомендують частіше мити руки та обробляти шкіру дезінфікційними засобами.

І недарма – дослідження американських вчених свідчать, що до 80% інфекційних захворювань передаються саме через нехтування гігієною рук. Зокрема, так можна заразитися коронавірусом, гепатитом А, сальмонельозом, черевним тифом, грипом та іншими небезпечними захворюваннями, каже епідеміологиня Анна Мовчан, передає ТСН.

Миття рук рятує від небезпечних захворювань 7я

Брудні руки є головним фактором передачі патогенів. Адже протягом дня ми торкаємося сотні предметів (найбільш забрудненими поверхнями є вимикачі, дверні ручки, мобільні телефони, клавіатура, поручні в транспорті, гроші, столи в кафе і офісах тощо), а потім щонайменше кілька десятків разів брудними руками мацаємо обличчя, де слизові оболонки носа і рота, а також очі, в які легко може потрапити інфекція.

Журналісти провели експеримент, в якому з'ясували, що ж ефективніше – мити руки з милом чи обробляти шкіру антисептиком. В експерименті взяли участь троє людей: старша медсестра лабораторії Ольга, студентка Вікторія і журналіст. Учасникам надали звичайне мило, спиртовий антисептик і серветки, які не містять спирту.

Зазначається, що умови роботи Ольги вимагають від неї постійного миття рук. Вона розповідає, що слабке місце саме під нігтями. Після обробки рук водою і милом змиви засвідчили ідеальну чистоту.

Студента Вікторія, яка прийшла з вулиці, розпиляє спиртовий антисептик на руки. Вони були забруднені стафілококом, особлива зона ризику – шкіра під прикрасами, адже там концентрується чимало бактерій. Антисептик подіяв, однак руки не стали ідеально чистими.

За словами Мовчан, антисептик не подіяв на 100%, бо необхідно було використовувати той, що не має розпилювачів: щоб на руки потрапила необхідна кількість речовини (3 г), необхідно 28 разів натиснути на розпилювач. У повсякденному житті це рідко хто робить. Крім того, дієвий антисептик повинен містити не менше 60% спирту.

А на руках журналістки, яка протерла руки вологими серветками, кількість мікроорганізмів не змінилася.

Тобто, як показав експеримент, найпростішим і найефективнішим способом, який убезпечить від будь-яких інфекцій, виявилося миття рук водою і милом. І це потрібно робити принаймні після вулиці, походу в туалет і перед їжею.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які методи профілактики допоможуть уберегтися від коронавірусу.

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