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/Здоровий спосіб життя

Чи збільшує капуста груди: вчені спростували жіночий міф

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Британські вчені розвінчали міф про те, що капуста впливає на розмір жіночих грудей.

Так, вони перевірили існуючу у народі думку про те, що споживання цього продукту позитивно позначається на розмірі бюсту. Вони припустили, що в капусті містяться компоненти, які здатні за своїм складом імітувати збільшення молочних залоз, повідомляє The Mirror.

Однак, з'ясувалося, що прямого зв'язку між активним вживанням овоча і розміром грудей вчені виявити так і не змогли.

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Правда, вони відзначили, що в капусті міститься велика кількість корисних мінералів і вітамінів, які в будь-якому випадку позитивно позначаються на організмі.

Раніше OBOZREVATEL склав список із 3 способів, які допоможуть збільшити бюст без хірургічного втручання.

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Місце
Великобританія
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Комарова Каролина
Комарова Каролина
Спaси6о тому, ктo пoкaзал мнe сaйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁3sx7b24 Пpоcто пpойдя пpоcтой oпрoc получила почти полyгодовyю зaрплaту)) Пользyйтeсь, пoка eщe еcть вoзможность=)
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