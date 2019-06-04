Чи збільшує капуста груди: вчені спростували жіночий міф

Британські вчені розвінчали міф про те, що капуста впливає на розмір жіночих грудей.

Так, вони перевірили існуючу у народі думку про те, що споживання цього продукту позитивно позначається на розмірі бюсту. Вони припустили, що в капусті містяться компоненти, які здатні за своїм складом імітувати збільшення молочних залоз, повідомляє The Mirror.

Однак, з'ясувалося, що прямого зв'язку між активним вживанням овоча і розміром грудей вчені виявити так і не змогли.

Новини Лікарі знайшли ефективний спосіб лікування раку грудей

Як збільшити груди UpLady.ru

Правда, вони відзначили, що в капусті міститься велика кількість корисних мінералів і вітамінів, які в будь-якому випадку позитивно позначаються на організмі.

Раніше OBOZREVATEL склав список із 3 способів, які допоможуть збільшити бюст без хірургічного втручання.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!