Чаювання і сніданок: лікарка розповіла про псевдокорисні звички

Всі ми багато чули і знаємо про корисні для здоров'я ритуали, і багато хто намагається дотримуватися хоча б частини з них.

Однак не все, що здається корисним, таким є насправді. Від яких корисних звичок варто відмовитися, щоб не шкодити своєму здоров'ю, MedOboz розповіла сімейний лікар Наталія Деменко.

Сік натщесерце - гарантія гастриту Живи

Їсти каші на сніданок

Ні-ні, мова не про корисну гречку, вівсянку, рис і т.д., а про їх "аналоги" - каші швидкого приготування, які обіцяють готовий сніданок через 5 хвилин, досить залити суміш водою.

Такі каші не дають позитивного ефекту, як звичайні крупи, тобто, тривалого почуття ситості і заряду бадьорості вони не забезпечать. Через сильне подрібнення вони швидко засвоюються (тоді як звичайна крупа "довгограюча"), тому відчуття насичення швидко проходить, стрімко змінюючись приступом голоду. До того ж, подібні продукти мають високий глікемічний індекс, і можуть спровокувати набір ваги і навіть розвиток діабету.

Пити соки вранці

Багато хто звик починати свій ранок зі стаканчика фрешу – смачно, корисно, вітамінно. Але лікарі радять бути обережнішими і з цією звичкою, адже у всіх соках міститься багато кислот. І випивши склянку натщесерце, ви піддаєте свій шлунок справжньому випробуванню: кислота подразнює його слизову і надалі це загрожує гастритом.

Так що соки – це і правда здорово, але тільки якщо їх пити через 20-30 хвилин після сніданку.

Перекусувати сиром з фруктами

Свіжі фрукти, ягоди та сир – безперечно, корисні продукти, але тільки якщо їх не змішувати. Справа в тому, що поєднання молочного білка і вуглеводів ускладнюють травлення - перші переробляються шлунковим соком, другі – слиною, і обидва процеси не можуть відбуватися одночасно. Тому після перекусу, де є одночасно фрукти і сир, може початися метеоризм, з'явитися важкість у шлунку і навіть печія.

Пити зелений чай

Зеленим чаєм рекомендують замінити каву (мовляв, бадьорить не гірше, але в рази корисніше), та й взагалі пити його якомога більше.

Насправді, листя цього чаю - джерело антиоксидантів і мінеральних речовин. Однак з напоєм з них важливо не перестаратися, адже наявні в його складі поліфеноли в надлишку здатні привести до порушення роботи печінки і нирок, і спровокувати розвиток, наприклад, сечокам'яної хвороби.

Дотримуватися питного режиму

Сама стандартна порада з вживання рідини – 2 літри або 8 склянок на день. Нібито це повинно допомогти підтримувати вагу, зберегти молодість, активність та ін.

Однак є одне АЛЕ: для кожного є своя добова норма рідини (залежить від статі, віку, ваги, зросту, рівня активності, навантажень і т.д.). Тобто, горезвісні "2 літри" для багатьох можуть виявитися надмірними або недостатніми. І відхилення від норми може обернутися головним болем, запамороченнями, порушенням функції нирок, погіршенням стану шкіри і т.д.

Медики рекомендують визначати свою норму рідини за допомогою спеціальних формул. Одна з них свідчить, що на кожні 450 грамів маси тіла на добу необхідно 14 мл води: ваша вага/450x14 = ваша норма води.

При цьому важливо ще й спостерігати за своїм станом: якщо з'являється набряклість, кількість рідини потрібно зменшити, якщо з'являється спрага, слабкість і т.д. – додати.

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