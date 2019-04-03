Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

"Буде вау-ефект!" Названо головний секрет успішного схуднення

1.1тЧитати матеріал російською

Регулярність тренувань і притримування правильного харчування є головною запорукою схуднення і поліпшення стану шкіри.

Організм буде звикати до нового, корисного режиму близько місяця, написала відомий фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.

"Спокій, монотонність, впевненість у тому, що робиш для тіла користь, завдаєш йому здоров'я, і регулярність приведуть до wow-ефекту", – наголосила Луценко.

Новини
Зелений чай не допоможе? Розвінчано головні міфи про схуднення
Аніта Луценко

Аніта Луценко

Instagram Аніти Луценко

Фітнес-тренер звернула увагу, що як поліпшення, так і погіршення фізичної форми і здоров'я залежать від самої людини. Саме тому не варто списувати свої невдачі на зовнішні обставини, а потрібно продовжувати наполегливо працювати.

"Буде вау-ефект!" Названо головний секрет успішного схуднення

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала топ-5 швидких і безпечних методів схуднення. Серед них – часті прийоми їжі і вживання тільки білкових продуктів після 16:00.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини