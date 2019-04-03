"Буде вау-ефект!" Названо головний секрет успішного схуднення

Регулярність тренувань і притримування правильного харчування є головною запорукою схуднення і поліпшення стану шкіри.

Організм буде звикати до нового, корисного режиму близько місяця, написала відомий фітнес-тренер Аніта Луценко на своїй сторінці в Instagram.

"Спокій, монотонність, впевненість у тому, що робиш для тіла користь, завдаєш йому здоров'я, і регулярність приведуть до wow-ефекту", – наголосила Луценко.

Аніта Луценко Instagram Аніти Луценко

Фітнес-тренер звернула увагу, що як поліпшення, так і погіршення фізичної форми і здоров'я залежать від самої людини. Саме тому не варто списувати свої невдачі на зовнішні обставини, а потрібно продовжувати наполегливо працювати.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала топ-5 швидких і безпечних методів схуднення. Серед них – часті прийоми їжі і вживання тільки білкових продуктів після 16:00.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!