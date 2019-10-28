Буде погано п'ять днів: Україну накриє потужний метеоудар

Україну в кінці листопада накриє сильна магнітна буря, її пік триватиме два дні, а в цілому ж сонячна активність буде спостерігати протягом п'яти днів.

Про це свідчать дані лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Так почнеться збудження магнітосфери 20 листопада.

Сильна магнітна буря рівня G1 накриє Землю 21 числа і триватиме 22 листопада. 23 і 24 листопада магнітосфера залишиться збудженою, після чого активність сонця почне спадати.

Протягом п'яти днів метеочутливі люди будуть відчувати нездужання. Серед симптомів можуть бути головні болі, підвищений тиск, слабкість. Щоб поліпшити свій стан, медики радять дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

За кілька днів до початку магнітних бурь фахівці радять виключити з раціону солодке і смажене – така їжа впливає на метаболізм, може згущувати кров і знижувати стресостійкість.

Для зміцнення серця і судин рекомендуються продукти, багаті магнієм (сухофрукти, печена картопля) і калієм (морська риба).

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко зазначив, що лікарі швидкої допомоги фіксують під час магнітних бур значне збільшення викликів до людей через проблеми з центральною нервовою і серцево-судинною системами.

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