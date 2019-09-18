Буде погано чотири дні: Україну накриє сильна магнітна буря

Україну в кінці вересня накриє відразу кілька магнітних бур. Причому їх сила досягне рівня G2.

Про це свідчить прогноз Лабораторії рентгенівської астрономії сонця, ФІАН. Магнітні бурі рівня G2 очікуються 27 і 28 вересня.

Після цього Землю накриє буря G1 – 29 вересня. Далі збудження магнітосфери буде спадати, але коливання лишаться і 30 вересня.

У ці дні можуть нездужати метеочутливі люди. Вони можуть відчувати головний біль, страждати від підвищеного тиску, відчувати слабкість. Щоб полегшити стан медики радять дотримуватися режиму сну, відмовитися від алкогольних напоїв, не переїдати, а також більше часу проводити на свіжому повітрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат медичних наук, лікар Віктор Сидоренко зазначив, що лікарі швидкої допомоги фіксують під час магнітних бур значне збільшення викликів до людей через проблеми з центральною нервовою і серцево-судинною системами.

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