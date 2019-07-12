Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Здоровий спосіб життя

Борис Пухлик
Борис Пухлик
Вінницький національний медичний університет Всі статті автора

В отношении излечения от алкоголизма – большой пессимизм

702 Читати матеріал російською

Сегодня, после курения, логично поговорить об алкоголе. Тем более, буквально вчера, фейсбук начал этот разговор и опубликовал интересные данные, которые я частично привожу:

"Глобальная комиссия по наркополитике привела исследование британских ученых, которые оценили вредные вещества по 16 критериям. Девять критериев относились к вреду, наносимому самим веществом потребителю, семь — к вреду для окружающих. Ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является спиртное. Алкоголь набрал 72 балла и опередил героин (55 баллов) и крэк (54). Табак занял в этой классификации шестое место".

Для нашей семьи алкоголь никогда не был проблемой, хотя мужчины (отец, я, брат) могли выпить и иногда выпивали. Отец настолько не верил, что мы "присосемся к бутылке", что даже в старших классах, перед очередной демонстрацией, наливал нам с братом по чарке. На первом курсе института, "благодаря" старшим товарищам-студентам, я приобщился к водке, что, на фоне тренировок, вылилось в начало гипертонической болезни. Потом я бросил спорт, занялся физкультурой, бегом, так что и сейчас, при моей тяжелой болезни, мы с женой по утрам занимаемся неплохой зарядкой в компании, кстати, с людьми в возрасте от 80 до 94 лет.

В отношении излечения от алкоголизма – большой пессимизм

Facebook Бориса Пухлика

Считаю, что благодаря этому я относительно полноценно живу на фоне химиотерапии, гемотрансфузий и пр. Однако, к теме.

Работая в облздравотделе, я получил в наследство толстую тетрадь, исписанную фамилиями врачей-алкоголиков. В мою задачу входило, при их обращении, направить докторов на антиалкогольное лечение, после окончания которого, направлять их на работу (жить им как-то нужно было). К сожалению, ни один из подобных врачей-алкоголиков так и не отказался от "зеленого змия". Всех, конечно не помню, но помню очень скромного, кажется невропатолога, которого после лечения послал в дальний район, где такого специалиста не было. Через 2 месяца он начал пить и сбежал с работы. Был и отличный хирург со знаменитой медицинской фамилией В., которого я послал в серьезную райбольницу, где 2 месяца он оперировал все, что можно, нас благодарили. А потом, вдруг, выпил все спиртное в отделении, операционной, даже спирт с сулемой, где хранился кетгут.

В первой научной экспедиции в Сибирь ( Хакассия), я, пробегая по утрам, видел костерки, возле которых ночевали БИЧи (бывший интеллигентный человек). Среди них почти все имели высшее образование, много москвичей, был даже кандидат технических наук. Если у них был пиджак, то не было брюк, если были брюки, то не было пиджака. После такой ночевки они шли на близлежащий заводик, делавший плодовоягодные вина, чем-то там помогали, в расчет получали 2 бутылки "Агдама" и цикл повторялся. Что они делали в крутую сибирскую зиму – я не знаю.

Двое моих коллеги, фтизиатра облтубдиспасера, которые постоянно выпивали, заболели туберкулезом и умерли на наших руках. Мой коллега по спорту Витя К., бегавший так, что ног не было видно, также попал в тубдиспансер с инфильтратом. Я его обеспечил всеми препаратами (тогда с этим было плохо). Он выписался с улучшением, стабилизацией легочного процесса. Но опять начал пить и в итоге умер от туберкулеза. Также произошло с моим однокурсником, начмедом онкодиспансера Л., который также попивал, а, оперируя на легких, вдыхал весь "букет" бактериальной флоры, среди которых палочка туберкулеза лидировала. Вообще в противотуберкулезных учреждениях, как минимум, 2/3 больных были хроническими алкоголиками. Помню на съезде фтизиатров Украины профессор Я., руководитель комиссии по лечению алкоголизма у больных туберкулезом, доложил делегатам: "За 5 лет излечен один, но это неточно".

В отношении излечения от алкоголизма – большой пессимизм

Иллюстрация

У меня большой пессимизм в отношении излечения от алкоголизма. Это может сделать только сам человек, который очень этого захочет. Но вот так крепко желающих я не встречал. Естественно, практически все пьющие и курят. Так что одновременно человека атакуют 2 больших беды. Если я указывал, что Украина лучше Израиля в отношении курения, то с алкоголем все наоборот. В Израиле практически не пьют, а если кто и пьет, то смело обращайтесь к нему на русском языке. Как-то я ехал из хайфской больницы Рамбам ночью в пятницу (дежурили у дочери) и увидел, что ортодоксы закрыли основную дорогу на Кирят-Бялик, где мы жили. Куда ехать? И тут я увидел возле кафе одинокую фигуру. "Как проехать" – спросил я его. Он махнул рукой по горизонтали, охватив весь горизонт. Вот такой толк от алкашей.

Не люблю их, не верю им. Это – зло для любой страны, ее балласт. Какой выход? Не знаю и боюсь, что не знает никто. К сожалению.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борис Пухлик Борис Пухлик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини