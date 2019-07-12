Сегодня, после курения, логично поговорить об алкоголе. Тем более, буквально вчера, фейсбук начал этот разговор и опубликовал интересные данные, которые я частично привожу:

"Глобальная комиссия по наркополитике привела исследование британских ученых, которые оценили вредные вещества по 16 критериям. Девять критериев относились к вреду, наносимому самим веществом потребителю, семь — к вреду для окружающих. Ученые пришли к выводу, что самым опасным для общества является спиртное. Алкоголь набрал 72 балла и опередил героин (55 баллов) и крэк (54). Табак занял в этой классификации шестое место".

Для нашей семьи алкоголь никогда не был проблемой, хотя мужчины (отец, я, брат) могли выпить и иногда выпивали. Отец настолько не верил, что мы "присосемся к бутылке", что даже в старших классах, перед очередной демонстрацией, наливал нам с братом по чарке. На первом курсе института, "благодаря" старшим товарищам-студентам, я приобщился к водке, что, на фоне тренировок, вылилось в начало гипертонической болезни. Потом я бросил спорт, занялся физкультурой, бегом, так что и сейчас, при моей тяжелой болезни, мы с женой по утрам занимаемся неплохой зарядкой в компании, кстати, с людьми в возрасте от 80 до 94 лет.

Facebook Бориса Пухлика

Считаю, что благодаря этому я относительно полноценно живу на фоне химиотерапии, гемотрансфузий и пр. Однако, к теме.

Работая в облздравотделе, я получил в наследство толстую тетрадь, исписанную фамилиями врачей-алкоголиков. В мою задачу входило, при их обращении, направить докторов на антиалкогольное лечение, после окончания которого, направлять их на работу (жить им как-то нужно было). К сожалению, ни один из подобных врачей-алкоголиков так и не отказался от "зеленого змия". Всех, конечно не помню, но помню очень скромного, кажется невропатолога, которого после лечения послал в дальний район, где такого специалиста не было. Через 2 месяца он начал пить и сбежал с работы. Был и отличный хирург со знаменитой медицинской фамилией В., которого я послал в серьезную райбольницу, где 2 месяца он оперировал все, что можно, нас благодарили. А потом, вдруг, выпил все спиртное в отделении, операционной, даже спирт с сулемой, где хранился кетгут.

В первой научной экспедиции в Сибирь ( Хакассия), я, пробегая по утрам, видел костерки, возле которых ночевали БИЧи (бывший интеллигентный человек). Среди них почти все имели высшее образование, много москвичей, был даже кандидат технических наук. Если у них был пиджак, то не было брюк, если были брюки, то не было пиджака. После такой ночевки они шли на близлежащий заводик, делавший плодовоягодные вина, чем-то там помогали, в расчет получали 2 бутылки "Агдама" и цикл повторялся. Что они делали в крутую сибирскую зиму – я не знаю.

Двое моих коллеги, фтизиатра облтубдиспасера, которые постоянно выпивали, заболели туберкулезом и умерли на наших руках. Мой коллега по спорту Витя К., бегавший так, что ног не было видно, также попал в тубдиспансер с инфильтратом. Я его обеспечил всеми препаратами (тогда с этим было плохо). Он выписался с улучшением, стабилизацией легочного процесса. Но опять начал пить и в итоге умер от туберкулеза. Также произошло с моим однокурсником, начмедом онкодиспансера Л., который также попивал, а, оперируя на легких, вдыхал весь "букет" бактериальной флоры, среди которых палочка туберкулеза лидировала. Вообще в противотуберкулезных учреждениях, как минимум, 2/3 больных были хроническими алкоголиками. Помню на съезде фтизиатров Украины профессор Я., руководитель комиссии по лечению алкоголизма у больных туберкулезом, доложил делегатам: "За 5 лет излечен один, но это неточно".

Иллюстрация

У меня большой пессимизм в отношении излечения от алкоголизма. Это может сделать только сам человек, который очень этого захочет. Но вот так крепко желающих я не встречал. Естественно, практически все пьющие и курят. Так что одновременно человека атакуют 2 больших беды. Если я указывал, что Украина лучше Израиля в отношении курения, то с алкоголем все наоборот. В Израиле практически не пьют, а если кто и пьет, то смело обращайтесь к нему на русском языке. Как-то я ехал из хайфской больницы Рамбам ночью в пятницу (дежурили у дочери) и увидел, что ортодоксы закрыли основную дорогу на Кирят-Бялик, где мы жили. Куда ехать? И тут я увидел возле кафе одинокую фигуру. "Как проехать" – спросил я его. Он махнул рукой по горизонтали, охватив весь горизонт. Вот такой толк от алкашей.

Не люблю их, не верю им. Это – зло для любой страны, ее балласт. Какой выход? Не знаю и боюсь, что не знает никто. К сожалению.

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