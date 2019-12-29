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/ Здоровий спосіб життя

Бодіпозитив: вся правда про соціальну течію

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У вас є такі ситуації, думку про які ви ще не склали і перебуваєте на роздоріжжі? Ось у мене так з бодіпозитивом. Але я спробую сьогодні поміркувати з точки зору лікаря.

Бодіпозитив – це про що?

Це про ЛЮБОВ до свого тіла. І тут я солідарна на 100%. Себе треба любити завжди і в будь-якій вазі. І тільки полюбивши себе, ми можемо зробити вдячну справу і почати знижувати вагу. Як взагалі через ненависть до себе можна прийти до стрункої фігури? Не розумію.

Інша справа, коли чомусь бодіпозитив стає пропагандою зайвої ваги. Щось на зразок "забий на суспільство, якщо тобі подобається бути такою, то будь нею", при цьому паралельно йде гноблення худих "худа як тріска, кістлява". І де тут позитив?

Важливо розуміти, що ожиріння – це хвороба. І вона несе за собою певні наслідки: збільшення ризику виникнення серцево-судинних захворювань, онкологічних, порушень вуглеводного обміну. І говорити, що неприйняття ожиріння нав'язано суспільством – не зовсім правильно.

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Бодіпозитив

Бодіпозитив

Ілюстрація

Дійсно, є поняття метаболічно здорового ожиріння, коли зайва вага є, але всі показники в нормі. Але дослідження говорять, що у таких людей все ж рано чи пізно розвиваються наслідки ожиріння, це лише питання часу.

Мати дефіцит ваги – ще гірше, ніж його надлишок. Ризик смертності набагато вище. Тому пропаганду анорексичних тіл я теж не вітаю.

Який висновок я зробила?

Стежити треба за собою, але як лікар на прийомі я буду говорити про зайву вагу пацієнтки. У житті друзям і близьким я ніколи не скажу нічого подібного.

Я за моделей в адекватній вазі, в межах норми! І ця норма обширна. Відверто моделей з ожирінням або виснаженням я не розумію, ну вибачте.

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Автор
Албіна Коміссарова Албіна Коміссарова
Тема
здоров'я
Тег
Зайва вага
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