Мой любимый совет из отчета Всемирной организации по исследованию рака 2007 года гласит: не употребляйте биодобавки для предотвращения рака.

Рандомизированные контролируемые испытания доказывают, что высокие дозы биодобавок меняют риск некоторых видов рака в обе стороны.

Есть убедительные свидетельства того, что высокие дозы бета-каротина являются причиной рака легких у курильщиков.

Кальций, только вероятно, защищает от рака ободочной и прямой кишки.

Селен только в высоких дозах, возможно, защищает от рака предстательной железы.

Маловероятно, что бета-каротин или продукты, богатые им, оказывают существенное влияние на риск развития рака предстательной железы или рака кожи.

Высокие дозы добавок могут предотвращать или способствовать развитию рака.

Общий совет: употребление биодобавок для профилактики рака может иметь неожиданные побочные эффекты.

Хотите найти какое-то вещество, ищите его в еде. Лучший источник таких веществ - продукты, а не пищевые добавки.

Это относится к самопроизвольному приему биодобавок, кроме случаев, когда прием рекомендован квалифицированным врачом, который может оценить потенциальные риски и выгоды.

Специалисты в онкологии признают, что иногда диетические добавки в сочетании с различными диетами могут быть полезными для конкретных групп населения. Например, витамин B12 полезен для людей старше 50 лет, у которых трудности с усвоением витамина B12 из естественных источников; добавки с фолиевой кислотой – для женщин, которые планируют беременность или уже беременны; и добавка витамина D – для людей, которые мало времени проводят на солнце, или тех, чей организм не может синтезировать достаточное количество витамина D.