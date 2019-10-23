Без дієт і тренувань: лайфхаки, які допоможуть схуднути

Славнозвісні "90-60-90" потрібні далеко не кожному, а от страждати від надлишку ваги не хочеться нікому.

Щоб підтримувати себе у формі не обов'язково мучити себе строгими дієтами і виснажуватися на тренажерах і тренуваннях. Фітнес-тренер і консультант з харчування Юлія Кудлюк поділилася з читачами MedOboz декількома секретами, які допоможуть позбутися зайвої ваги і тримати себе в формі.

Додайте гостроти

Якщо хочете смачно і ситно їсти і при цьому не гладшати, полюбіть спеції, особливо гострі. Саме вони допомагають організму швидше спалювати жири за рахунок стимуляції посиленого виділення травних ферментів. Так, з'ївши не просто м'ясо, а м'ясо з гострим перцем або гірчицею ви не будете відчувати важкості в шлунку, а в перспективі перестанете відзначати появу небажаних сантиметрів на талії.

Пийте перед їжею стакан води

Візьміть собі за правило перед кожним прийомом їжі (за 10-15 хвилин) випивати склянку води кімнатної температури або теплої. Це допоможе уникнути переїдання і подарує відчуття легкості після їжі. Справа в тому, що вода заповнить порожній шлунок, створивши ілюзію ситості, тому в процесі обіду (сніданку або вечері), ви з'їсте менше.

Результати цього нехитрого прийому проявлять себе вже через пару днів.

Не їжте в ліжку

Дієтологи вже давно розвінчали міф про те, що після 18 годин їсти не можна. Їжте на здоров'я, але за однієї умови – спати ви ляжете не раніше, ніж через три години після останнього прийому їжі. За цей час організм встигне сповна перетравити вечерю, і не стане відкладати калорії "на потім".

Також варто відмовитися від трапези лежачи на дивані за книгою або фільмом, оскільки травна система влаштована таким чином, що не зможе повноцінно переробляти все, що в неї надходить, коли ви лежите (їсти треба сидячи не просто так). Крім того, відволікаючись під час їжі на сторонні заняття, ви ризикуєте з'їсти зайвого, що також позитивно не позначиться на вашій фігурі.

Носіть з собою їжу

Виходячи з дому, захопіть з собою в сумочку або кишеню щось на перекус. Необов'язково, щоб це був повноцінних ланч-бокс, це може бути і жменя горіхів, і улюблені сухофрукти, і йогурт. Такий "запас" допоможе вам вберегтися від спонтанних бажань з'їсти чогось шкідливого. Адже відомо, що, коли прокидається голод, з'їсти хочеться все і відразу. І якщо вам зголоднілому на шляху трапиться фастфуд, навряд чи вдасться встояти перед хот-догом чи бургером.

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