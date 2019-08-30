"Я ем все и не толстею!"
Каждая из нас мечтает сказать эту фразу.
Есть ли какие-то секретные привычки, которым можно научиться?
Сосредоточьтесь на еде.
Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения.
Ешьте то, что вкусно и хочется.
Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я неоднократно вижу, как девушки:
– сидят по написанному кем-то меню и едят то, что нужно, а не что хочется;
– едят некоторые продукты, потому что "полезно", например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось, на 250 ккал;
– демонизируют продукты: сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре можно.
Ешьте то, что любите, еда должна доставлять удовольствие!
Ешьте фрукты!
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Уж чего, а фруктов бояться не надо (и бананов тоже). Вместо сладкого и случайных перекусов – выбирайте любимые фрукты и ягоды.
Ведите активный образ жизни.
И дело не в спорте! Ходите по лестнице, гуляйте вечером, участвуйте в спортивных марафонах и забегах – это интересно!
Не считайте калории и БЖУ, если вы не профессиональный спортсмен или нуждаетесь в спецдиете
Вы видели стройняшку "от природы", которая считает калории и ходит с весами? Ешьте разнообразно и контролируйте порции методом тарелки.
Но главный секрет – стройные люди едят только, когда голодны и не переедают. На программе мы учимся распознавать чувство голода и насыщения по специальной шкале, работая с дневником.
Умейте говорить "нет" и отказываться от еды. Кстати, как грамотно это делать могу написать отдельный пост.
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