Активісти звинуватили МОЗ в намірі легалізувати наркотики

В Києві представники ряду організацій і центрів допомоги наркозалежним в п'ятницю провели протестну акцію біля стін МОЗу.

Причина збурень активістів - наміри відомства внести поправки до наказу МОЗ "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу". Про це пише в соцмережі Facebook член правління "Рух протидії наркоманії та наркокорупції" Роман Ступницький.

"Згідно з запланованими поправкам пропонується дозволити мати при собі 1 г кокаїну (разова доза не перевищує 0, 02 г, смертельна доза для "новачка" 0,5-1 г). Героїну пропонують дозволити мати 0,3 г (звичайна доза 0,01 -0,04 г, смертельна доза 0,05-0,075 г). Запропонованою дозволеною кількістю марихуани, а це 25 г, вистачить "викурити" 60-70 підлітків", - пише Ступницький.

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За його словами, співробітники МВС будуть повністю позбавлені можливості хоч якось впливати на рівень поширення наркотиків і притягати до відповідальності дрібних наркодилерів, які є останньою ланкою в сфері продажу наркотиків.

Акція під стінами МОЗ Соц мережі

Учасники акції зробили свої прогнози наслідків.

"У разі прийняття нововведень рівень наркоманії в країні збільшиться не менш ніж в 10 разів, а навчальні заклади будуть переповнені наркотиками", - наголошується в повідомленні.

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