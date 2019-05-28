Названо 7 продуктів, які допоможуть добре виспатися

Запорука активного і плідного дня — це здоровий 7/8-годинний сон. Якість нашого відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін. Цей гормон із антиоксидантними властивостями забезпечує гарний сон і гальмує старіння.
За нестачі мелатоніну в організмі його необхідну кількість можна відновити за допомогою круп, овочів, фруктів і горіхів. Видання DiLei склало топ-7 продуктів із найбільшим вмістом мелатоніну.
сон
ivona.bigmir.net
цибуля;
спаржа;
банани;
вишня;
волоський горіх;
імбир;
коричневий рис.
Цибуля
pixabay.com
Спаржа
pixabay.com
Банани
pixabay.com
Вишня
pixabay.com
Волоський горіх
pixabay.com
Імбир
pixabay.com
Коричневий рис
womantouch.ru
Раніше MedOboz писав про те, чому спати на лівому боці корисно для здорового сну.
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