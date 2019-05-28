Названо 7 продуктів, які допоможуть добре виспатися

Запорука активного і плідного дня — це здоровий 7/8-годинний сон. Якість нашого відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін. Цей гормон із антиоксидантними властивостями забезпечує гарний сон і гальмує старіння.

За нестачі мелатоніну в організмі його необхідну кількість можна відновити за допомогою круп, овочів, фруктів і горіхів. Видання DiLei склало топ-7 продуктів із найбільшим вмістом мелатоніну.

сон ivona.bigmir.net

цибуля;

спаржа;

банани;

вишня;

волоський горіх;

імбир;

коричневий рис.

Цибуля pixabay.com

Спаржа pixabay.com

Банани pixabay.com

Вишня pixabay.com

Волоський горіх pixabay.com

Імбир pixabay.com

Коричневий рис womantouch.ru

Раніше MedOboz писав про те, чому спати на лівому боці корисно для здорового сну.

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