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/Здоровий спосіб життя

Названо 7 продуктів, які допоможуть добре виспатися

863Читати матеріал російською

Запорука активного і плідного дня — це здоровий 7/8-годинний сон. Якість нашого відпочинку залежить від деяких факторів, найважливішим серед яких є мелатонін. Цей гормон із антиоксидантними властивостями забезпечує гарний сон і гальмує старіння.

За нестачі мелатоніну в організмі його необхідну кількість можна відновити за допомогою круп, овочів, фруктів і горіхів. Видання DiLei склало топ-7 продуктів із найбільшим вмістом мелатоніну.

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П'ять причин, чому потрібно спати голим
сон

сон

ivona.bigmir.net

  • цибуля;

  • спаржа;

  • банани;

  • вишня;

  • волоський горіх;

  • імбир;

  • коричневий рис.

Цибуля

Цибуля

pixabay.com

Спаржа

Спаржа

pixabay.com

Банани

Банани

pixabay.com

Вишня

Вишня

pixabay.com

Волоський горіх

Волоський горіх

pixabay.com

Імбир

Імбир

pixabay.com

Коричневий рис

Коричневий рис

womantouch.ru

Раніше MedOboz писав про те, чому спати на лівому боці корисно для здорового сну.

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Кирсанова Лена
Кирсанова Лена
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