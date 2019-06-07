6 днів тільки на воді: Павло Дуров відмовився від їжі

Засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров вирішив відмовитися від їжі — з початку цього місяця чоловік п'є тільки воду.

Раніше у своєму Telegram-каналі відомий бізнесмен вже повідомляв про виключення з раціону глютену і фруктози.

Розробник популярних соцмереж є переконаним прихильником здорового харчування: він 15 років не їсть м'яса і фастфуд, не п'є алкоголь і кофеїновмісні напої.

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"Піст — відмінний спосіб очистити і перезавантажити систему травлення, а також дати імунній системі можливість займатися іншими речами, а не тільки переробкою їжі, яка надходить", —так Дуров пояснює фоловерам своє радикальне рішення.

Також MedOboz писав про головні правила і поради голодування, під час якого активуються захисні та регенеруючі функції організму.

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