Головна Новини
Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

6 днів тільки на воді: Павло Дуров відмовився від їжі

2.6тЧитати матеріал російською

Засновник соціальної мережі "ВКонтакте" і Telegram Павло Дуров вирішив відмовитися від їжі — з початку цього місяця чоловік п'є тільки воду.

Раніше у своєму Telegram-каналі відомий бізнесмен вже повідомляв про виключення з раціону глютену і фруктози.

Розробник популярних соцмереж є переконаним прихильником здорового харчування: він 15 років не їсть м'яса і фастфуд, не п'є алкоголь і кофеїновмісні напої.

Новини
Як схуднути після свят: названо топ правил
6 днів тільки на воді: Павло Дуров відмовився від їжі

Ілюстрація

"Піст — відмінний спосіб очистити і перезавантажити систему травлення, а також дати імунній системі можливість займатися іншими речами, а не тільки переробкою їжі, яка надходить", —так Дуров пояснює фоловерам своє радикальне рішення.

Також MedOboz писав про головні правила і поради голодування, під час якого активуються захисні та регенеруючі функції організму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Павло ДуровПавло Дуров
Тег
голодовка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини