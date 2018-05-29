5 вправ для красивої талії

Літо вже на носі, а значить і сезон пляжного відпочинку. І кожній жінці хотілося б виглядати в купальнику приголомшливо.

Одним з еталонів краси, до якого прагне більшість - тонка талія.

Якщо така не дана від природи, то досягти бажаного результату можна за допомогою регулярних тренувань.

MEDOBOZ підготував для вас топ найефективніших вправ для красивої талії. Виконуйте їх щодня, і ви помітите вже через тиждень, що настирливі сантиметри відступають.

Пік-ап

Ляжте на правий бік. Підніміть торс, спираючись на лікоть правої руки. Підтягніть зігнуті ноги до живота.

На видиху випряміть ноги, злегка підіймаючи їх від підлоги, на вдиху - поверніться на сідниці, піднімаючи прямі ноги максимально високо так, щоб ноги-торс утворили гострий кут. Утримуйтеся так за рахунок м'язів преса протягом 3 секунд, потім поверніться в ВП у зворотному порядку. Повторіть все 20 разів, потім повторіть на іншу сторону.

Зірка

Встаньте правим боком з стільця. Покладіть праву ногу на сидіння, руки розведіть в сторони. На видиху плавно нахиліться вліво, намагаючись дістати пальцями рук до підлоги, на вдиху піднімайте торс вгору за рахунок м'язів бічного преса. Повторіть на кожну сторону по 25 разів.

Піраміда

Встаньте прямо, руки розведіть в сторони. На видиху відведіть пряму праву ногу назад максимально високо, затримайтеся так на 3 секунди, потім - в сторону, і спробуйте підняти її якомога ближче до плеча за рахунок сили бокового преса. Плавно поверніться в ВП. Повторіть по 20 разів на кожну сторону.

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Квадрат

Ляжте на спину, гомілки помістіть на стілець - в ідеалі кути між торсом, стегнами і гомілками повинні складати 90 градусів. На вдиху за рахунок м'язів преса підніміть таз максимально високо до стелі, затримайтеся так на 5 секунд, потім поверніться в ВП. Повторіть все 30 разів.

Балерина

Встаньте обличчям до спинки стільця, візьміться за неї руками для балансу. Відведіть праву ногу назад максимально високо і утримуйте. Плавно підніміться на носок лівої ноги, затримайтеся на пару секунд, потім поверніться в ВП. Повторіть так 20 разів, потім повторіть на іншу сторону.

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