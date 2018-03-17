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Здоровий спосіб життя

3 поради для тих, хто не виспався

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Багато хто з нас любить поспати довше, але от не кожному це завжди вдається.

І якщо на сон було витрачено занадто мало, вранці відчуваєш себе, м'яко кажучи, розбитим. Щоб скоріше прийти до тями, потрібно дещо відступити від звичних ранкових правил, пише MailOnline.

  • Додайте світла

Відкрийте штори і, якщо за вікном похмуро, включіть верхнє світло. Це допоможе розбудити ваш мозок - яскраве денне світло дасть зрозуміти, що вже пора прокидатися.

  • Прийміть холодний душ

Коли крижана вода торкається шкіри, в організму починає "паніка": дихання відбувається набагато швидше і глибше. Завдяки цьому зростає споживання кисню, прискорюється циркуляції крові і поліпшується живлення тканин і систем.

В результаті пробудження відбувається миттєво.

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  • Почекайте з кавою

Кава сприяє підвищенню в організмі рівня кортизолу, тому ми відчуває ефект бадьорості та енергійності. Однак рано вранці цієї речовини в організмі і без того вистачає, а зайва стимуляція його виділення може призвести до зворотної реакції - сонливості.

Тому почекайте з пробуджуючим напоєм пару годин.

Раніше "МедОбоз" розповідав, кому скільки потрібно спати.

Об'єкт
здоров'я
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