3 поради для тих, хто не виспався

Багато хто з нас любить поспати довше, але от не кожному це завжди вдається.

І якщо на сон було витрачено занадто мало, вранці відчуваєш себе, м'яко кажучи, розбитим. Щоб скоріше прийти до тями, потрібно дещо відступити від звичних ранкових правил, пише MailOnline.

Додайте світла

Відкрийте штори і, якщо за вікном похмуро, включіть верхнє світло. Це допоможе розбудити ваш мозок - яскраве денне світло дасть зрозуміти, що вже пора прокидатися.

Прийміть холодний душ

Коли крижана вода торкається шкіри, в організму починає "паніка": дихання відбувається набагато швидше і глибше. Завдяки цьому зростає споживання кисню, прискорюється циркуляції крові і поліпшується живлення тканин і систем.

В результаті пробудження відбувається миттєво.

Почекайте з кавою

Кава сприяє підвищенню в організмі рівня кортизолу, тому ми відчуває ефект бадьорості та енергійності. Однак рано вранці цієї речовини в організмі і без того вистачає, а зайва стимуляція його виділення може призвести до зворотної реакції - сонливості.

Тому почекайте з пробуджуючим напоєм пару годин.

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