20 фактів про користь кави, про які ви раніше не знали

Кава по праву може вважатися одним з найпопулярніших напоїв у світі. Ще б пак, адже він займає друге місце в списку найбільш популярних товарів в світі.

Раніше про цей напій говорили багато поганого, наприклад, що він послаблює серце і призводить до серцевого нападу. Але, як виявилося, він не те, що не шкодить здоров'ю, а навпаки допомагає його зміцнити.

MEDOBOZ зібрав для вас 20 фактів про користь кави, про які ви напевно не чули.

Новини Названа безпечна доза кави для людини

Чашка кави містить більше антиоксидантів, ніж склянку виноградного соку.

Кава зменшує ризик розвитку діабет другого типу мінімум на 7% в зв'язку з властивістю зменшувати в організмі рівень інсуліну.

У чоловіків, які п'ють чотири або більше чашок кави в день, на 20% знижується ризик розвитку раку передміхурової залози. Також у них менш ймовірні проблеми з потенцією.

Кава містить величезну кількість важливих поживних речовин. В одній порції кави міститься 11% добової норми рибофлавіну (вітамін B2), 6% - пантотенової кислоти (вітамін B5), 3% марганцю і калію і 2% ніацину і магнію.

Люди, які п'ють чотири чашки кави в день, на 80% менш схильні до розвитку цирозу. Він перешкоджає розвитку захворювань, що вражають печінку і провокують розвиток злоякісних процесів.

Кава допомагає зняти втому і підвищити рівень енергії. Все завдяки великому вмісту кофеїну - одному з найефективніших психоактивних речовин в світі.

Улюблений напій допомагає схуднути. Адже все той же кофеїн славиться властивістю прискорювати метаболізм на 3-11%.

Кава допоможе побороти депресію і поліпшити настрій. Дослідження також показали і превентивний його ефект - так, ризик розвитку депресії і схильність до суїциду знижувався на 53% при вживанні від двох чашок натуральної кави в день.

Кавомани можуть не боятися раку. Оскільки активні речовини в каві допомагають в боротьбі з раковими клітинами, зокрема, запобігаючи утворенню раку печінки і колоректального раку.

Кава допомагає зміцнити серцево-судинну систему і знижує ризик розвитку інсульту. Як показали дослідження, ймовірність відповідних хвороб зменшувалася на 20% при щоденному вживанні кави.

Це апріорі зрозуміло, але варто включити і цей позитивний момент в список корисних якостей кави. Підбадьорливий напій продовжує життя, адже зменшує ризик небезпечних хвороб і заряджає організм корисними речовинами.

Якщо хочете поліпшити свої спортивні показники, пийте каву, адже він підвищує витривалість. Порція напою сприяє підвищенню рівня адреналіну в крові, тому тренування після неї стане ефективніше.

Звичка пити каву кожен день - ваша страховка від розсіяного склерозу . Він запобігає або пригнічує запалення нервів, що є основною причиною виникнення хвороби.

Допомагає цей напій і зберегти зір. Так, хлорогенова кислота, яка міститься в каві, запобігає пошкодженню сітківки. Він діє як антиоксидант і знижує окислювальний процес, що впливає на функціонування очей.

Прояв і ймовірність розвитку подагри також можна знизити, ввівши в звичку пити каву кожен день. Це властивість досягається за рахунок антиоксидантних властивостей і здатності знижувати рівень сечової кислоти в організмі.

Кофеїн може стимулювати ріст волосся при облисінні чоловіків і жінок.

Позбутися від м'язового болю (мінімум на 50%) після тренування можна за допомогою міцної натуральної кави.

Кофеїн знижує ризик захворювань нирок, зокрема, сечокам'яної хвороби, оскільки має сечогінний ефект.

Кава здатна полегшувати симптоми астми. В результаті досліджень було доведено, кофеїн відкриває дихальні шляхи і допомагає астматикам легше дихати - його дія подібна теофіліну, популярному протиастматичному препарату.

За рахунок позитивного впливу на нервові клітини і швидкість передачі імпульсів між ними, кава допомагає запобігти хворобі Альцгеймера.

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