12 смертей за місяць: лікар попередила про небезпеку вейпінга

Вейпінг – "куріння" електронних сигарет, яке не менш небезпечне, ніж звичайне куріння.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила відомий лікар Вікторія Кляуз. При нагріванні рідини виділяється нікотин, тому курці не вдихають "чистий пар з приємним ароматом".

За словами експерта, вони отримують дозу нікотину плюс важкі метали та інші речовини.

Лікар попередила про смертельну небезпеку вейпінга Docforyou

"Станом на вересень 2019 року в США повідомлено про 805 випадків уражень легень, пов'язаних з вейпінгом. При цьому, наявність інших причин пошкодження легенів були виключені. Середній вік хворих 23 роки, половина з них використовувала продукти, що містять нікотин. Станом на жовтень 2019 року, зареєстровано 12 смертей", – попередила Кляуз.

Також лікар процитувала "Characteristics of a Multistate Outbreak of Lung Injury Associated with E-cigarette Use, or Vaping – United States, 2019":

"Конкретний хімічний вплив, що викликає спалах, в даний час невідомий. Поки це розслідування триває, CDC рекомендує людям розглянути можливість утримуватися від використання електронних сигарет або вейпінга".

