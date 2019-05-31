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/Здоровий спосіб життя

10000 кроків - забагато: скільки насправді потрібно ходити кожен день

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Багато хто вважає, що для довгого здорового життя потрібно в день ходити мінімум по 10 тисяч кроків, - однак, ця інформація не зовсім відповідає дійсності.

Дослідження на цю тему на підставі даних про стан здоров'я і активності літніх жінок провели в Великій Британії, повідомляє ScienceDaily.

Поширене переконання, що для підтримки здоров'я потрібно щодня проходити хоча б по 10 тисяч кроків, саме така норма враховується у багатьох програмах харчування і трекерах фізичної активності.

10000 кроків - забагато: скільки насправді потрібно ходити кожен день

Однак, вчені протягом тижня досліджували активність групи з 16,7 тисячі жінок в середньому у віці 72 років, після чого протягом чотирьох років вели за ними подальше спостереження. За цей час померли 504 жінки.

За даними про стан їх здоров'я і причини смерті було встановлено, що насправді для зниження ризику передчасної смерті потрібно трохи менше ходьби.

10000 кроків - забагато: скільки насправді потрібно ходити кожен день

Так, найбільший ризик ранньої смерті мали жінки, які ходили до 2700 кроків в день, при цьому, ризики значно зменшувалися вже при активності на рівні в 4400 кроків.

Однак, вже на позначці в 7500 кроків в день ризик передчасної смерті вирівнюється і залишався однаковим при подальшому збільшенні активності.

Нагадаємо, раніше дієтологи розповіли, які продукти допомагають у підтримці молодості організму.

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