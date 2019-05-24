100-річна жінка розкрила головний секрет довголіття: у чому суть

Жителька новозеландського міста Мосгіл, регіон Отаго, Мюріель Барбара, якій 22 травня виповнилося 100 років, назвала секретом свого довголіття повноцінний сон і здорове харчування.

"Я насолоджуюся життям, — розповіла вона. — Мені подобається проводити час із дітьми, ми відмінно з ними ладнаємо". 73 роки тому вона вийшла заміж за Ентоні Барбара, але через 18 років шлюбу чоловік загинув, передає "Лента.ру".

Жінка, у якої зараз чотири дитини, 12 онуків, 21 правнук і п'ять праправнуків, впевнена, що дожила до похилого віку завдяки здоровому сну і збалансованому харчуванню.

Мюріель Барбара Лента.ру

Барбара зізналася, що не любить перебувати в центрі уваги і з радістю би "відсиділася в кущах".

Головне святкування ювілею призначено на суботу, 25 травня. За столом зберуться рідні та близькі жінки: на день народження запросили більше ста осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 83-річний генетик із Болгарії Христо Мемерські винайшов рецепт для тих, хто хоче продовжити своє життя. Його секрет також був заснований на формулі здорового харчування.

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