Не хватает радости от жизни, постоянная усталость, затянувшийся стресс или, возможно, вы избавляетесь от застарелой привычки (от алкоголя, курения, сахара)? Все это влечет за собой снижение количества эндорфинов в крови. При гормональных сбоях, возникающих в результате продолжительного стресса, пониженный уровень эндорфинов начинает приобретать хронический характер – тогда диагностируется клиническая депрессия. В этом случае любая базовая терапия малоэффективна без назначения медицинских препаратов, поддерживающих стабильный эмоциональный фон.
Однако чаще всего мы сами можем повлиять на количественный уровень эндорфинов в нашей жизни.
Если вы сами четко понимаете, что с вами происходит – это уже очень хорошо. Нехватку эндорфинов можно восполнить несколькими упражнениями. Какие-то вам могут понравиться, а какие-то не очень – решать и выбирать вам!
1. Первое упражнение связано с едой. Но не с огромным ее количеством, а, скорее, наоборот – с дегустированием новых вкусов, получением удовольствия от предвкушения сходить в новое место. Не переесть, а попробовать, распробовать новые вкусы!
2. Самый физиологичный для женщины способ повысить эндорфины – это секс, его предвкушение и его разнообразие. Всплеск гормонов происходит практически мгновенно: не использовать этот ресурс, например, в период отказа от вредной привычки, я считаю напрасным.
3. Спорт – тоже физиология. При кардионагрузке с ЧСС 120-140 ударов (умеренно-интенсивная – лучше рассчитать свою индивидуально) примерно на 20 минуте происходит эндорфиновый всплеск (что называют вторым дыханием). Если научиться его достигать и получать удовольствие от спорта – будет здорово! Преимущественно ориентируйтесь на тот спорт, в котором вам захочется максимально выложится и будет мотивация улучшать результат. Здесь же советую попробовать освоить новый спорт (дайвинг, серфинг, хайкинг по холмам). И ближайший отпуск провести за освоением новой физической нагрузки, которая принесет удовольствие и плотно вольется в вашу жизнь, а не станет временным "пластырем".
4. Медитация – прием не для всех, и нужно подойти к ней осознанно. Я уже тут писала про полезные приложения – попробуйте Headspace (если английский вас устроит), он учит контролю тела.
5. Старайтесь избегать состояния стресса (в приложении Pacifica для телефона, кстати, есть режим "экстренного релакса" – оно подойдет для людей, у которых случаются панические атаки, или для тех, кто хочет принять взвешенное решение в течение ближайших 20 минут).
6. Проводите время на открытом воздухе – впитывайте витамин D и максимально ускоряйте мозговые и обменные процессы в организме прогулками/впечатлениями/встречами.
ВАЖНО: Здесь дело не в "отвлекаться от мысли о проблеме" – здесь психология как раз может против нас сработать. Заставьте организм работать на себя.
7. Ароматерапия – это испытано мной лично. Для меня это средство номер один в тяжелых ситуациях. Прежде всего – чтобы замедлиться, перестать думать, получить наслаждение от момента в жизни. Эта лирика не типична для меня, поэтому если уже ничего не помогает – попробуйте! Я пользуюсь маслами для душа, и у меня есть диффузор для масел – стоит возле кровати.
8. Включите в питание авокадо, бразильский орех, горький шоколад, зеленые бустеры смузи (вот прямо самодельные, с кучей зелени, сельдереем, льняными семечками, например) – есть и пить как лекарство!
9. Массажи и собственные инструменты саморегуляции помогают разогнать кортизол (гормон стресса). Хороший массаж может дать прекрасный заряд эндорфинов.
10. Новые впечатления. За ними не обязательно ехать в далекие страны. Совсем недавно одна моя клиентка “нашла себя” в кружке по керамике в здании по соседству с ее работой. Прекрасные изумрудные тарелки и чашки получаются! Я сама люблю шить милые вещички для дома из разноцветных тканей в стиле пэчворка.
Вообще рекомендую составить список того, что приносит вам удовольствие, и распланировать ближайший месяц самыми приятными процедурами, занятиями, покупками "для себя любимой".
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