Мова Язык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровий спосіб життя

10 "гострих" питань про IQOS: відгуки лікарів. Або про що ніколи не скаже виробник

5.5тЧитати матеріал російською

IQOS – це система нагрівання тютюну, яка за кілька років стала популярною у всьому світі. Понад 7 мільйонів курців з різних країн відмовилися від сигарет і перейшли на IQOS.

Виробник, звичайно ж, стверджує — і буде захищати свою позицію до останнього, — що IQOS, у порівнянні з сигаретами, істотно знижує кількість споживаних шкідливих речовин, а також шкоду для здоров'я. Набагато цікавіше дізнатися, що говорять про користь чи шкоду IQOS лікарі.

10 "гострих" питань про IQOS: відгуки лікарів. Або про що ніколи не скаже виробник

IQOS

Ми зібрали 10 найактуальніших питань до медиків про вплив IQOS на здоров'я.

1. IQOS: кашель, задишка, захворювання дихальних шляхів

Це один з тих пунктів, за якими IQOS хочеться похвалити. Однозначний і швидко помітний результат переходу на IQOS, який зазвичай відзначають курці, – це зникнення кашлю і задишки. Особливо це помітно під час занять спортом або іншої фізичної активності. Чому так відбувається?

Оскільки IQOS нагріває тютюн, а не підпалює, в процесі використання виділяється аерозоль, який містить на 90-95% менше шкідливих речовин, ніж сигарети. Гарячий дим і гар більше не дратують дихальні шляхи, тому кашель відступає.

Більш того, аерозоль IQOS містить гліцерин (їм просочують тютюн в стіках, щоб забезпечити випаровування при нагріванні). Гліцерин – це, як відомо, популярний інгредієнт в зволожуючих кремах, а також основна складова в лікувальних розчинах для інгаляції при респіраторних захворюваннях. Так що перехід з сигарет на айкос не тільки усуває подразники, але й забезпечує додаткове зволоження слизових оболонок.

Крім очевидних проявів, IQOS також знижує ризик захворювань дихальних шляхів, пов'язаних з курінням, – астми, раку, хронічної обструктивної хвороби легень. Головним чином це досягається завдяки відсутності в аерозолі шкідливих продуктів горіння – канцерогенних смол і чадного газу (CO).

2. Чи можна за допомогою IQOS кинути курити

З фізіологічної точки зору, кинути палити за допомогою IQOS не можна. Стіки для IQOS зроблені з тютюну, а будь-який тютюн містить нікотин. Нікотин же є адиктивною речовиною, тобто викликає залежність. Концентрація нікотину в стіках приблизно така ж, як у звичайних сигаретах.

Якщо говорити про психологічний аспект, то тут часто спрацьовує ефект плацебо. Курці, переконані в тому, що перехід на IQOS допоможе їм знизити шкоду, а з часом і відмовитися повністю, часто дійсно знижують споживання, а інколи й кидають зовсім. Але це все ж питання мотивації, а не науково обгрунтований ефект.

тютюн

тютюн

3. Чому після IQOS болить шлунок

Вплив IQOS на травний тракт мінімальний. Тому з таким побічним ефектом можуть стикатися тільки користувачі з певним набором діагнозів. Людям зі здоровим кишківником та шлунком біль в животі після айкос не загрожує.

Як відомо, нікотин в будь-якій формі (з сигарет, IQOS, вейпов, кальянів або жувального тютюну) протипоказаний при гастриті, панкреатиті, виразці шлунка або дванадцятипалої кишки та при інших подібних діагнозах. Чому ж хворим на виразку не можна курити?

Нікотин підсилює секрецію соляної кислоти, яка дратує і без того пошкоджену слизову оболонку і заважає загоєнню виразки. У людей зі здоровим шлунком тимчасове підвищення концентрації соляної кислоти проходить без наслідків, а у хворих на виразку або гастрит може викликати печію та гострі болі.

Так що при наявності виразки лікарі настійно рекомендують відмовитися від споживання нікотину у будь-якій формі, в тому числі за допомогою IQOS. Хоча б на час лікування.

4. Чи буває алергія на IQOS

Навіть алергія на паління – це досить рідкісне явище. Алергенами в даному випадку виступають продукти горіння, що містяться в сигаретному димі. Симптомами алергії на сигарети можуть бути кашель, нежить, риніт, ускладнене дихання.

В аерозолі IQOS продуктів горіння немає. Складається він здебільшого з гліцерину, водяної пари та нікотину. Алергічні реакції на гліцерин алергологами практично не фіксувалися. Речовина вважається гіпоалергенною і входить навіть до складу кремів для немовлят.

Нікотин причиною алергії стати може, але з дуже невеликою ймовірністю. Тому алергія на IQOS – це щось на кшталт добірки "Топ-10 найбільш незвичайних алергій".

Якщо після використання IQOS ви помітили у себе дивні симптоми, причина, швидше за все, не має стосунку до алергії. Шукайте проблему в іншому – перевіряйте шлунок і судини.

IQOS

IQOS

5. Чи можна використовувати IQOS під час вагітності

Ні. Під час вагітності ані курити, ані використовувати айкос, ані вживати нікотин будь-яким іншим способом не можна. Правила безпеки праці навіть забороняють вагітним працювати на тютюнових фабриках і фермах.

Через кров матері нікотин потрапляє до кровоносної системи ембріона. Для дорослої людини дозування нікотину в одній сигареті не є небезпечним, в той час як на здоров'я ще не народженої дитини воно може чинити згубний вплив. Ще гірше на організм і матері, і дитини впливають продукти горіння з диму звичайних сигарет.

Тому закликаємо до вагітності ставитися з максимальною відповідальністю, і як мінімум на цей час відмовитися від сигарет, систем нагрівання тютюну, вейпов, кальянів та електронних сигарет.

Правди заради, потрібно відзначити незвичайний феномен в акушерстві. Гінекологи завжди переконують курців вагітних пацієнток кинути палити. Але якщо розуміють, що пацієнтка залишається глухою до їх доводів і має намір продовжувати палити, завдаючи шкоду собі і плоду, то рекомендують хоча б перейти на менш шкідливу альтернативу сигарет. Системи нагрівання тютюну (IQOS, glo або аналоги) хоча б усунуть канцерогенні смоли та отруйний чадний газ.

6. Чому від IQOS болить або паморочиться голова

Нікотин, потрапляючи до організму з сигаретного диму, аерозолю IQOS, пари вейпів або в інший спосіб, викликає різке звуження кровоносних судин. Це може викликати підвищення тиску з подальшим нападом головного болю і запаморочення.

Такі симптоми проявляються далеко не завжди, і найчастіше обумовлені індивідуальною чутливістю до нікотину, хронічними проблемами з нервовою чи серцево-судинною системами або особливими умовами потрапляння нікотину в кров. Наприклад, на голодний шлунок, після безсонної ночі, по час хвороби, при загальному ослабленні організму або перевтомі.

У такому випадку лікарі радять припинити курити або використовувати будь-який електронний замінник сигарет. І, якщо ви таки маєте намір продовжувати, то спочатку треба усунути причину підвищеної чутливості.

Хоча IQOS і не є повністю нешкідливим, причиною головного болю він стає значно рідше, ніж сигарети. З тієї причини, що в аерозолі IQOS практично немає чадного газу, який є одним з домінуючих компонентів сигаретного диму. Чадний газ при контакті з гемоглобіном утворює стійке з'єднання – карбгемоглобін. Карбгемоглобін, особливо у високих концентраціях, блокує здатність еритроцитів переносити кисень і провокує кисневе голодування мозку. Що, у свою чергу, призводить до головного болю.

7. Чому від IQOS гіркота в роті

Тут поспішаємо вас заспокоїти. За відчуттям гіркоти після використання IQOS ніяких фізіологічних відхилень немає. Це виключно смакове сприйняття рецепторів. Звідки ж тоді береться гіркота?

По-перше, IQOS нагріває тютюн. Який від природи має терпкий, трохи гіркуватий присмак. Але в аерозолі IQOS ця гіркота практично не відчувається, особливо у порівнянні з гірким димом сигарет.

По-друге, відчуття гіркоти після IQOS може виникати через те, що ви давно не чистили свій пристрій. Усередині держателя айкос можуть залишатися частинки тютюну, і з часом на нагрівальному лезі буде утворюватися наліт. Якщо не вичищати все це своєчасно, то при багаторазовому повторному нагріванні буде з'являтися гіркота у смаку та неприємний запах. Більш того, є навіть дослідження, які показують, що повторне нагрівання всіх цих залишків може призводити до виділення токсичних речовин. Так що не забувайте вичищати з IQOS все сміття, яке там залишили, і будьте здорові.

IQOS

IQOS

8. Як IQOS впливає на зуби?

Як зазвичай кажуть в рекламі: "Асоціація стоматологів рекомендує айкос". І це не жарт.

Напевно, кожен бачив страхітливі фото з згнилими під корінь зубами курця. Такі зазвичай друкують на сигаретних пачках. Що і чому відбувається з зубами курця?

Продукти горіння тютюну і паперу взаємодіють з білками, які продукуються слинними залозами. В результаті утворюється сульфат кадмію, який і відкладається на зубній емалі. Тому зуби курців вкриті темним нальотом, який не видаляється зубною щіткою і навіть не завжди професійним чищенням.

У сигаретному димі міститься понад 6000 різних хімічних речовин. Найбільш шкідливими з них для зубів і ясен є смоли, метан, чадний газ, синильна кислота. У комбінації з високою температурою диму вони поступово руйнують зубну емаль і призводять до виникнення карієсу, а згодом – і більш серйозних патологій.

В аерозолі IQOS продуктів горіння немає. Тому при його використанні на зубах не залишається нальоту, що поступово руйнує емаль, як заявляють на офіційному сайті. Так що з точки зору стоматології та гігієни порожнини рота IQOS однозначно кращи за сигарети.

9. Як IQOS впливає на потенцію

Потенція як така складається з трьох аспектів – фертильність (здатність до продовження роду), лібідо (сексуально бажання) і, власне, потенція (фізична здатність до ерекції). Перша визначається загальним станом здоров'я і відсутністю мутацій. Лібідо обумовлено гормонами і здоров'ям ендокринної системи. А потенція – тонусом кровоносної системи.

З гормональним здоров'ям паління корелює слабо. Але продукти горіння прямо впливають на фертильність, істотно погіршуючи якість сперми. В аерозолі IQOS продуктів горіння немає, але нікотин міститься в тому ж обсязі, що і в сигаретному димі. А нікотин, як ми вже з'ясували раніше, викликає звуження судин, що може стати причиною недостатнього надходження крові до статевого органу. Але в цілому, цей ефект може бути помітний тільки при вже дуже сильному передозуванні нікотину. А на тлі інших симптомів, які будуть супроводжувати таке передозування, млява ерекція здасться дрібницею.

10. Що шкідливіше: IQOS або сигарети

Думаємо, що сказане вище однозначно відповідає на це питання. Якщо немає, то підведемо підсумки.

По-перше, споживання нікотину в будь-якій формі викликає залежність і може бути протипоказане людям з особистою непереносимістю, захворюваннями нервової і серцево-судинної системи, виразковими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

По-друге, як то кажуть, повністю безпечного куріння не буває. По-справжньому безпечно – це не курити, не парити, що не вейпити і навіть не вдихати чужий дим.

По-третє, якщо ви все-таки категорично налаштовані продовжувати палити, то однозначно краще перейти на менш шкідливу альтернативу на свій смак – IQOS або електронну сигарету. З цією думкою солідарні лікарі більшості країн світу.

Офіційна інформація про IQOS на сайті виробника iqos.ua.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Теги
курінняiqosмедициналікарі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини