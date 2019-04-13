10 "гострих" питань про IQOS: відгуки лікарів. Або про що ніколи не скаже виробник

IQOS – це система нагрівання тютюну, яка за кілька років стала популярною у всьому світі. Понад 7 мільйонів курців з різних країн відмовилися від сигарет і перейшли на IQOS.

Виробник, звичайно ж, стверджує — і буде захищати свою позицію до останнього, — що IQOS, у порівнянні з сигаретами, істотно знижує кількість споживаних шкідливих речовин, а також шкоду для здоров'я. Набагато цікавіше дізнатися, що говорять про користь чи шкоду IQOS лікарі.

IQOS

Ми зібрали 10 найактуальніших питань до медиків про вплив IQOS на здоров'я.

1. IQOS: кашель, задишка, захворювання дихальних шляхів

Це один з тих пунктів, за якими IQOS хочеться похвалити. Однозначний і швидко помітний результат переходу на IQOS, який зазвичай відзначають курці, – це зникнення кашлю і задишки. Особливо це помітно під час занять спортом або іншої фізичної активності. Чому так відбувається?

Оскільки IQOS нагріває тютюн, а не підпалює, в процесі використання виділяється аерозоль, який містить на 90-95% менше шкідливих речовин, ніж сигарети. Гарячий дим і гар більше не дратують дихальні шляхи, тому кашель відступає.

Більш того, аерозоль IQOS містить гліцерин (їм просочують тютюн в стіках, щоб забезпечити випаровування при нагріванні). Гліцерин – це, як відомо, популярний інгредієнт в зволожуючих кремах, а також основна складова в лікувальних розчинах для інгаляції при респіраторних захворюваннях. Так що перехід з сигарет на айкос не тільки усуває подразники, але й забезпечує додаткове зволоження слизових оболонок.

Крім очевидних проявів, IQOS також знижує ризик захворювань дихальних шляхів, пов'язаних з курінням, – астми, раку, хронічної обструктивної хвороби легень. Головним чином це досягається завдяки відсутності в аерозолі шкідливих продуктів горіння – канцерогенних смол і чадного газу (CO).

2. Чи можна за допомогою IQOS кинути курити

З фізіологічної точки зору, кинути палити за допомогою IQOS не можна. Стіки для IQOS зроблені з тютюну, а будь-який тютюн містить нікотин. Нікотин же є адиктивною речовиною, тобто викликає залежність. Концентрація нікотину в стіках приблизно така ж, як у звичайних сигаретах.

Якщо говорити про психологічний аспект, то тут часто спрацьовує ефект плацебо. Курці, переконані в тому, що перехід на IQOS допоможе їм знизити шкоду, а з часом і відмовитися повністю, часто дійсно знижують споживання, а інколи й кидають зовсім. Але це все ж питання мотивації, а не науково обгрунтований ефект.

тютюн

3. Чому після IQOS болить шлунок

Вплив IQOS на травний тракт мінімальний. Тому з таким побічним ефектом можуть стикатися тільки користувачі з певним набором діагнозів. Людям зі здоровим кишківником та шлунком біль в животі після айкос не загрожує.

Як відомо, нікотин в будь-якій формі (з сигарет, IQOS, вейпов, кальянів або жувального тютюну) протипоказаний при гастриті, панкреатиті, виразці шлунка або дванадцятипалої кишки та при інших подібних діагнозах. Чому ж хворим на виразку не можна курити?

Нікотин підсилює секрецію соляної кислоти, яка дратує і без того пошкоджену слизову оболонку і заважає загоєнню виразки. У людей зі здоровим шлунком тимчасове підвищення концентрації соляної кислоти проходить без наслідків, а у хворих на виразку або гастрит може викликати печію та гострі болі.

Так що при наявності виразки лікарі настійно рекомендують відмовитися від споживання нікотину у будь-якій формі, в тому числі за допомогою IQOS. Хоча б на час лікування.

4. Чи буває алергія на IQOS

Навіть алергія на паління – це досить рідкісне явище. Алергенами в даному випадку виступають продукти горіння, що містяться в сигаретному димі. Симптомами алергії на сигарети можуть бути кашель, нежить, риніт, ускладнене дихання.

В аерозолі IQOS продуктів горіння немає. Складається він здебільшого з гліцерину, водяної пари та нікотину. Алергічні реакції на гліцерин алергологами практично не фіксувалися. Речовина вважається гіпоалергенною і входить навіть до складу кремів для немовлят.

Нікотин причиною алергії стати може, але з дуже невеликою ймовірністю. Тому алергія на IQOS – це щось на кшталт добірки "Топ-10 найбільш незвичайних алергій".

Якщо після використання IQOS ви помітили у себе дивні симптоми, причина, швидше за все, не має стосунку до алергії. Шукайте проблему в іншому – перевіряйте шлунок і судини.

IQOS

5. Чи можна використовувати IQOS під час вагітності

Ні. Під час вагітності ані курити, ані використовувати айкос, ані вживати нікотин будь-яким іншим способом не можна. Правила безпеки праці навіть забороняють вагітним працювати на тютюнових фабриках і фермах.

Через кров матері нікотин потрапляє до кровоносної системи ембріона. Для дорослої людини дозування нікотину в одній сигареті не є небезпечним, в той час як на здоров'я ще не народженої дитини воно може чинити згубний вплив. Ще гірше на організм і матері, і дитини впливають продукти горіння з диму звичайних сигарет.

Тому закликаємо до вагітності ставитися з максимальною відповідальністю, і як мінімум на цей час відмовитися від сигарет, систем нагрівання тютюну, вейпов, кальянів та електронних сигарет.

Правди заради, потрібно відзначити незвичайний феномен в акушерстві. Гінекологи завжди переконують курців вагітних пацієнток кинути палити. Але якщо розуміють, що пацієнтка залишається глухою до їх доводів і має намір продовжувати палити, завдаючи шкоду собі і плоду, то рекомендують хоча б перейти на менш шкідливу альтернативу сигарет. Системи нагрівання тютюну (IQOS, glo або аналоги) хоча б усунуть канцерогенні смоли та отруйний чадний газ.

6. Чому від IQOS болить або паморочиться голова

Нікотин, потрапляючи до організму з сигаретного диму, аерозолю IQOS, пари вейпів або в інший спосіб, викликає різке звуження кровоносних судин. Це може викликати підвищення тиску з подальшим нападом головного болю і запаморочення.

Такі симптоми проявляються далеко не завжди, і найчастіше обумовлені індивідуальною чутливістю до нікотину, хронічними проблемами з нервовою чи серцево-судинною системами або особливими умовами потрапляння нікотину в кров. Наприклад, на голодний шлунок, після безсонної ночі, по час хвороби, при загальному ослабленні організму або перевтомі.

У такому випадку лікарі радять припинити курити або використовувати будь-який електронний замінник сигарет. І, якщо ви таки маєте намір продовжувати, то спочатку треба усунути причину підвищеної чутливості.

Хоча IQOS і не є повністю нешкідливим, причиною головного болю він стає значно рідше, ніж сигарети. З тієї причини, що в аерозолі IQOS практично немає чадного газу, який є одним з домінуючих компонентів сигаретного диму. Чадний газ при контакті з гемоглобіном утворює стійке з'єднання – карбгемоглобін. Карбгемоглобін, особливо у високих концентраціях, блокує здатність еритроцитів переносити кисень і провокує кисневе голодування мозку. Що, у свою чергу, призводить до головного болю.

7. Чому від IQOS гіркота в роті

Тут поспішаємо вас заспокоїти. За відчуттям гіркоти після використання IQOS ніяких фізіологічних відхилень немає. Це виключно смакове сприйняття рецепторів. Звідки ж тоді береться гіркота?

По-перше, IQOS нагріває тютюн. Який від природи має терпкий, трохи гіркуватий присмак. Але в аерозолі IQOS ця гіркота практично не відчувається, особливо у порівнянні з гірким димом сигарет.

По-друге, відчуття гіркоти після IQOS може виникати через те, що ви давно не чистили свій пристрій. Усередині держателя айкос можуть залишатися частинки тютюну, і з часом на нагрівальному лезі буде утворюватися наліт. Якщо не вичищати все це своєчасно, то при багаторазовому повторному нагріванні буде з'являтися гіркота у смаку та неприємний запах. Більш того, є навіть дослідження, які показують, що повторне нагрівання всіх цих залишків може призводити до виділення токсичних речовин. Так що не забувайте вичищати з IQOS все сміття, яке там залишили, і будьте здорові.

IQOS

8. Як IQOS впливає на зуби?

Як зазвичай кажуть в рекламі: "Асоціація стоматологів рекомендує айкос". І це не жарт.

Напевно, кожен бачив страхітливі фото з згнилими під корінь зубами курця. Такі зазвичай друкують на сигаретних пачках. Що і чому відбувається з зубами курця?

Продукти горіння тютюну і паперу взаємодіють з білками, які продукуються слинними залозами. В результаті утворюється сульфат кадмію, який і відкладається на зубній емалі. Тому зуби курців вкриті темним нальотом, який не видаляється зубною щіткою і навіть не завжди професійним чищенням.

У сигаретному димі міститься понад 6000 різних хімічних речовин. Найбільш шкідливими з них для зубів і ясен є смоли, метан, чадний газ, синильна кислота. У комбінації з високою температурою диму вони поступово руйнують зубну емаль і призводять до виникнення карієсу, а згодом – і більш серйозних патологій.

В аерозолі IQOS продуктів горіння немає. Тому при його використанні на зубах не залишається нальоту, що поступово руйнує емаль, як заявляють на офіційному сайті. Так що з точки зору стоматології та гігієни порожнини рота IQOS однозначно кращи за сигарети.

9. Як IQOS впливає на потенцію

Потенція як така складається з трьох аспектів – фертильність (здатність до продовження роду), лібідо (сексуально бажання) і, власне, потенція (фізична здатність до ерекції). Перша визначається загальним станом здоров'я і відсутністю мутацій. Лібідо обумовлено гормонами і здоров'ям ендокринної системи. А потенція – тонусом кровоносної системи.

З гормональним здоров'ям паління корелює слабо. Але продукти горіння прямо впливають на фертильність, істотно погіршуючи якість сперми. В аерозолі IQOS продуктів горіння немає, але нікотин міститься в тому ж обсязі, що і в сигаретному димі. А нікотин, як ми вже з'ясували раніше, викликає звуження судин, що може стати причиною недостатнього надходження крові до статевого органу. Але в цілому, цей ефект може бути помітний тільки при вже дуже сильному передозуванні нікотину. А на тлі інших симптомів, які будуть супроводжувати таке передозування, млява ерекція здасться дрібницею.

10. Що шкідливіше: IQOS або сигарети

Думаємо, що сказане вище однозначно відповідає на це питання. Якщо немає, то підведемо підсумки.

По-перше, споживання нікотину в будь-якій формі викликає залежність і може бути протипоказане людям з особистою непереносимістю, захворюваннями нервової і серцево-судинної системи, виразковими захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

По-друге, як то кажуть, повністю безпечного куріння не буває. По-справжньому безпечно – це не курити, не парити, що не вейпити і навіть не вдихати чужий дим.

По-третє, якщо ви все-таки категорично налаштовані продовжувати палити, то однозначно краще перейти на менш шкідливу альтернативу на свій смак – IQOS або електронну сигарету. З цією думкою солідарні лікарі більшості країн світу.

Офіційна інформація про IQOS на сайті виробника iqos.ua.

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