Заважають схуднути: вчені назвали "продукти-наркотики"

У США вчені з Мічиганського університету назвали "продукти-наркотики", які викликають залежність.

Дослідження, проведене серед студентів, показало загальну особливість таких продуктів – всі вони містять вуглеводи і жир у співвідношенні 2:1 відповідно. Науковці відзначають, що таке саме співвідношення компонентів спостерігається в грудному молоці, пише Mail Online.

Для виявлення небезпечної їжі використовували шкалу харчової залежності для 35 різних продуктів. Продуктами, що найбільше викликають звикання організму, стали молочний шоколад, морозиво і тістечка, чіпси, картопля фрі, а також піца. Не меншу залежність викликали у опитаних бургери і попкорн.

Новини Названий топ найшкідливіших продуктів новорічного столу

Вчені відзначили, що в ранньому віці людський мозок запам'ятовує отримане задоволення від їжі. Саме тому в дорослому віці нам подобаються продукти, які нагадують перші смакові відчуття.

newstes.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Колумбійського університету (США) розповіли, які продукти можуть викликати безсоння.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram