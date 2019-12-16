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Заважають схуднути: вчені назвали "продукти-наркотики"

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У США вчені з Мічиганського університету назвали "продукти-наркотики", які викликають залежність.

Дослідження, проведене серед студентів, показало загальну особливість таких продуктів – всі вони містять вуглеводи і жир у співвідношенні 2:1 відповідно. Науковці відзначають, що таке саме співвідношення компонентів спостерігається в грудному молоці, пише Mail Online.

Для виявлення небезпечної їжі використовували шкалу харчової залежності для 35 різних продуктів. Продуктами, що найбільше викликають звикання організму, стали молочний шоколад, морозиво і тістечка, чіпси, картопля фрі, а також піца. Не меншу залежність викликали у опитаних бургери і попкорн.

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Вчені відзначили, що в ранньому віці людський мозок запам'ятовує отримане задоволення від їжі. Саме тому в дорослому віці нам подобаються продукти, які нагадують перші смакові відчуття.

Заважають схуднути: вчені назвали "продукти-наркотики"

newstes.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з Колумбійського університету (США) розповіли, які продукти можуть викликати безсоння.

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Автор
Павло Заяц
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