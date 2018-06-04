Заступник Супрун вперше пояснив скандальну заяву про онкохворих

Заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський прокоментував свою скандальну заяву про недоцільність витрачання грошей на лікування онкохворих, оскільки "вони всі помруть".

Свою позицію з цього питання він пояснив під час брифінгу з приводу виступу в Рахунковій палаті щодо ефективності програми "Лікування громадян України за кордоном".

Він зазначив, що поширені ЗМІ фрагменти засідання не відображають ні хід дискусії, ні позицію МОЗ.

Олександр Лінчевський

Він також висловив жаль з приводу того, що його "вирвані з контексту слова" образили пацієнтів та їхні сім'ї.

"Маніпуляції на темі лікування важкохворих пацієнтів, відверті пересмикування, виривання з контексту шкодять і самим пацієнтам, і суспільству в цілому", - заявив він.

Чиновник заявив, що в дискусії МОЗ звинуватили в неефективному і неекономному витрачанні коштів на лікування пацієнтів за кордоном, тому що 25% пацієнтів, які відправляються за кордон на трансплантацію, вмирають.

Новини МОЗ взяв відповідальність за заяву заступника Супрун

На це, за словами заступника міністра, під час засідання він відповів, що навіть якщо тільки один пацієнт з 100 має шанс на одужання, треба лікувати всіх 100.

"Наша позиція така: незалежно від біології захворювання, незалежно від тяжкості, навіть якщо запропоноване лікування може тільки продовжити життя, треба використовувати всі шанси. Мої слова висмикнуті і не відображають дійсної позиції Міністерства і того, про що говорилося на засіданні", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA , 2 червня Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

У свою чергу, голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити Лінчевського.