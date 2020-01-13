Заразив собака: у Миколаївській області від сказу помер чоловік

У Миколаївській області помер чоловік, у якого раніше діагностували сказ після укусу собаки.

Як повідомили в Управлінні охорони здоров'я Миколаївської ОДА, його було доставлено до лікарні 11 січня.

"Пацієнт, який був госпіталізований 11 січня цього року з діагнозом "Сказ. Маніфестна форма" важкої форми перебігу, помер увечері 12 січня", – йдеться у зверненні.

У Миколаївській області від сказу помер чоловік

Відповідно до наказу Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, комісією в складі профільних фахівців і експертів 11 січня перевірено надання профільної медичної допомоги в районі під час звернення.

Зазначимо, що раніше Центр громадського здоров'я України в Facebook заявляв, що 31-річного чоловіка поклали в лікарню тільки 11 січня – коли вже явно проявилися симптоми, тоді як собака вкусив його ще в серпні. Потерпілий звернувся за допомогою до травматолога, однак від профілактичних щеплень відмовився і на неодноразові нагадування медиків по телефону не відгукувався і не з'явився на прийом.

Як писав OBOZREVATEL, в місті Ухань (Китай) 9 січня від пневмонії після спалаху раніше невідомого вірусу помер 61-річний чоловік.

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