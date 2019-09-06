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Запах горілого хліба врятував дівчину від страшної хвороби

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В Англії дівчині Ясмін Клепп запах підгорілого тосту допоміг виявити страшне захворювання – пухлину головного мозку четвертої стадії.

Перші симптоми недуги вона стала помічати ще в 2016 році, пише Devon Live.

"Пам'ятаю, як усе почалося. У 2016-му на роботі колега просто сказала мені, що я дивлюся в нікуди і щось бубоню. Потім раптом я відчула запах гару. Потім – дежавю, ніби голоси людей навколо я вже чула", – згадувала дівчина.

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Через рік, у 2017 році вона також їла тост із сиром і напад повторився: "І запах, і дежавю. Через це мої тости теж згоріли, тому мене оточували і справжні, й уявні запахи".

Клепп звернулася до лікаря, які після процедури МРТ діагностували у неї пухлину мозку.

"Спочатку вони навіть не були впевнені, чи знадобиться мені операція, але потім мені подзвонили і сказали, що на знімку виявили дві маленькі точки", – поділилася вона.

Дівчині провели термінову операцію і вже через два дні виписали з лікарні. Після їй довелося пройти променеву і хіміотерапію, але стан її здоров'я покращився.

Ясмін Клепп

Ясмін Клепп

Devon Live

Ясмін Клепп

Ясмін Клепп

Devon Live

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні народилася дівчинка з пухлиною-монстром.

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Місце
Англія
Теги
здоров'я медицина хвороба
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