''Замість таблеток — макарони'': українка здивувала ліками ''із сюрпризом''

Жителька Запоріжжя заявила, що в одній із аптек міста придбала таблетки, які були підмінені на макаронні вироби.

Про це Олена Горова повідомила на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото розкритої баночки з макаронами всередині.

Як розповіла вона, після того, як прийшла додому, відкрити баночку з купленим медичним препаратом їй вдалося тільки за допомогою плоскогубців.

"І коли нарешті розкрила, в них виявилися макарони! Не капсули дорогого препарату, а ріжки! На хвилиночку, 30 таблеток коштують 234 гривні", — заявила жінка.

"Будьте уважні! Відкривайте і дивіться, що вам продали, не відходячи від віконця!" — додала вона.

Відзначимо, судячи з коментарів, не всі користувачі соцмережі повірили в правдивість ситуації.

Новини В запорізькій аптеці нелегально продавали наркотичні ліки

"Віднесли назад?" "Немає слів, щоб ще і ліки так міняли..." "Все насипається в нелегальних складах, жахливі умови праці! У які препарати вірити?" "Макарони могла сама клієнтка насипати і викликати ажіотаж", — пишуть під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун заявила, що в аптеки можна буде повертати невикористані лікарські засоби.

Однак, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що з 1 січня 2019 року в аптеки можна буде повертати тільки неякісні препарати при пред'явленні відповідних документів.