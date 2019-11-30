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"Залишилося жити декілька місяців!" Жінка переплутала рак із запаленням легенів

6.3т
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У Великобританії мешканка села Тіктон прийняла рак за запалення легенів.

Лікарі запевнили, що їй залишилося жити всього декілька місяців. Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Зазначається, що ще у 2017 році в 33-річної Віки Маршалл діагностували рак молочної залози. Вона пройшла курс інтенсивної хіміотерапії і вилікувалася. А через два роки її почав мучити сильний кашель, ставало важко дихати. Жінка знову вирішила пройти обстеження – діагноз просто шокував.

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Жінка переплутала рак із запаленням легенів

Жінка переплутала рак із запаленням легенів

За її словами, вона була впевнена в тому, що це запалення легенів. Однак рентген і комп'ютерна томографія свідчили про те, що у неї невиліковна стадія раку. Метастази вже поширилися в печінці, хребті і легенях. Прогнози медиків необнадійливі.

Дізнавшись про страшний діагноз Маршалл, друг її сім'ї створив в інтернеті сторінку для благодійного збору коштів. А сама жінка разом із чоловіком вирішила витратити зібрані гроші на поїздку в Діснейленд – адже вона може стати їхньою останньою подорожжю.

"У Діснейленді ми дозволили двом синам купувати все, що вони захочуть, і кататися на будь-яких атракціонах. Поїздка була незабутньою і дозволила мені на декілька днів забути про хворобу", – зізналася вона.

Після жінка повернулася до лікарні, де продовжує проходити курс інтенсивної хіміотерапії.

"Будь ласка, ніколи не здавайтеся, якщо вас наздогнала хвороба. І не забувайте проходити регулярні медичні огляди!" – закликала Маршалл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з діагностикою, економію і відсутність симптомів рак легенів щорічно забирає майже два мільйони життів. В Україні цю хворобу в двох випадках із трьох виявляють занадто пізно – діагноз щорічно ставлять 13 тисячам українців.

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Автор
Діна Баронова
Тема
здоров'я
Місце
Великобританія
Теги
лікування раку лікарі
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семенов Александр
семенов Александр
Это ужасное заболевание, Но говорить о шоке, от возникновения рецидива в течении первых трех лет после проведенного курса лечения, тоже неуместно. Тем более судя по статье , Она не сделала операцию, не прошла лучевую терапию... при таком заболевании... риск возникновения рецидива при отсутствии определенного международными протоколами лечения, очень высок(((. Тем не менее Если вам, или вашим близким ,не дай БОГ пришлось столкнутся, с этим заболеванием, Не отчаивайтесь, при своевременном лечении,Рак Молочной железы, достаточно успешно лечится .
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Смешно читать как у нас можно не сдаваться если у людей обычных как правило нет таких денег на процедуры и медикаменты
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