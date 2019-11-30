"Залишилося жити декілька місяців!" Жінка переплутала рак із запаленням легенів

У Великобританії мешканка села Тіктон прийняла рак за запалення легенів.

Лікарі запевнили, що їй залишилося жити всього декілька місяців. Про це повідомляє видання Daily Mirror.

Зазначається, що ще у 2017 році в 33-річної Віки Маршалл діагностували рак молочної залози. Вона пройшла курс інтенсивної хіміотерапії і вилікувалася. А через два роки її почав мучити сильний кашель, ставало важко дихати. Жінка знову вирішила пройти обстеження – діагноз просто шокував.

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Жінка переплутала рак із запаленням легенів

За її словами, вона була впевнена в тому, що це запалення легенів. Однак рентген і комп'ютерна томографія свідчили про те, що у неї невиліковна стадія раку. Метастази вже поширилися в печінці, хребті і легенях. Прогнози медиків необнадійливі.

Дізнавшись про страшний діагноз Маршалл, друг її сім'ї створив в інтернеті сторінку для благодійного збору коштів. А сама жінка разом із чоловіком вирішила витратити зібрані гроші на поїздку в Діснейленд – адже вона може стати їхньою останньою подорожжю.

"У Діснейленді ми дозволили двом синам купувати все, що вони захочуть, і кататися на будь-яких атракціонах. Поїздка була незабутньою і дозволила мені на декілька днів забути про хворобу", – зізналася вона.

Після жінка повернулася до лікарні, де продовжує проходити курс інтенсивної хіміотерапії.

"Будь ласка, ніколи не здавайтеся, якщо вас наздогнала хвороба. І не забувайте проходити регулярні медичні огляди!" – закликала Маршалл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з діагностикою, економію і відсутність симптомів рак легенів щорічно забирає майже два мільйони життів. В Україні цю хворобу в двох випадках із трьох виявляють занадто пізно – діагноз щорічно ставлять 13 тисячам українців.

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